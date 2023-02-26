Omer Atzili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omer Atzili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omer Atzili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omer Atzili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omer Atzili 27 Temmuz 1993 tarihinde Holon şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İsrail,Romanya uyrukludur.Gerçek adı da עומר אצילי şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omer Atzili Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Omer Atzili, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Haifa futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Haifa takımına 19 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Omer Atzili'nin Maccabi Haifa ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Omer Atzili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omer Atzili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Omer Atzili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omer Atzili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında H Rishon leZion

30 Temmuz 2013 yılında B. Jerusalem

26 Ağustos 2016 yılında Granada

1 Temmuz 2017 yılında M. Tel Aviv

23 Ağustos 2020 yılında APOEL Nikosia

19 Ocak 2021 yılında Maccabi Haifa

Omer Atzili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omer Atzili şuan Maccabi Haifa takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Omer Atzili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Maccabi Tel Aviv (2002-2010),Hapoel Rishon LeZion (2010-)

İsrail takımında 7 numaralı formasıyla 5 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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