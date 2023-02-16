Omer Aydemir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omer Aydemir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omer Aydemir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omer Aydemir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omer Aydemir 9 Mayıs 2000 tarihinde Elazig şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ömer Faruk Aydemir şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omer Aydemir Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mountain Sports Management yapmaktadır. Omer Aydemir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

23 Elazığ FK futbol takımında oynamaktadır. 23 Elazığ FK takımına 22 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Omer Aydemir'nin 23 Elazığ FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Omer Aydemir Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/omer.aydemir5/

Omer Aydemir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omer Aydemir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omer Aydemir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omer Aydemir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Elazığspor U21

1 Temmuz 2019 yılında Elazığspor

22 Temmuz 2021 yılında Karakoçan FK

Omer Aydemir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omer Aydemir şuan 23 Elazığ FK takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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