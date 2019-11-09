Ömer Bayram bu sezon ilk golünü attı

Galatasaray'ın milli futbolcusu Ömer Bayram, Gaziantep FK maçında attığı golle bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı. Ömer'in 3 de asisti bulunuyor.

Bu sezon başından beri gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'ın milli futbolcusu Ömer Bayram, Gaziantep FK maçında da başarısını sürdürdü. Ömer, müsabakanın 21. dakikasında uzaktan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Mücadeleye 11'de başlayan Ömer, 66. dakikada yerini Jean Michael Seri'ye bıraktı.

Bu sezon 10 resmi maçta görev alan Ömer Bayram'ın 3 de asist bulunuyor.

Kaynak: İHA