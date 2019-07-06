Ömer Çelik Cumhurbaşkanı ile milletvekillerinin buluşmasına yönelik konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile parti milletvekillerinin buluşması basına kapalı yürütülürken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama gedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile parti milletvekillerinin buluşmasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Toplantıların 3 çerçevede olduğunu anlatan Çelik, "İç ve dış politika değerlendirmelerimin ardından milletvekillerimiz kendi değerlendirmelerini paylaşıyor. Vekiller, Cumhurbaşkanımıza sorular da soruyor" şeklinde konuştu.

Toplantıda MYK ve MKYK üyelerinin olmadığının altını çizen Çelik, "Toplantıya ilişkin basında yer alan haberlerin büyük çoğunluğu içeride konuşulmayan konular. Sayın Cumhurbaşkanımız, 4 saat kadar vekillerimizi dinledi. Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi nedeniyle kısa bir ara verdik. Önümüzdeki günlerde tüm grubumuzu tamamlayana kadar bu toplantılara devam edeceğiz" dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerde AK Parti'nin en yüksek oy aldığı yerleri ziyaretinin önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin tartışılmaya açılmasına ilişkin muhalefet cephesinden gelen açıklamaların sorulması üzerine Çelik, "Yeni bir sistem hayata geçti. Bürokrasinin çeşitli noktalarında sisteme uyum sağlayamama söz konusuysa bunlar tespit edilecek. Çeşitli noktalarda vatandaşa hizmet götürme konusunda yeterli performans göremediğimiz konular güncellenecek. Bunların hepsi masaya yatırılıp, bunun bir röntgeni, MR'ı çekilecek. Önemli olan burada hizmetin hızlı gitmesi" yanıtını verdi.

Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemiyle ilgili görüşlerini dile getiren AK Parti Sözcüsü Çelik, "Hava savunma sistemimizin güçlendirilmesi, egemen bir devlet olarak milli güvenliğimizin gereğidir ve Türkiye bu sistemi almışsa bu sistemi kullanacaktır" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İl Başkanlığı'nda milletvekilleri ile bir araya geldi.

Erdoğan, Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na gelişinde, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak tarafından karşılandı.

Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'unda eşlik ettiği görüldü. Erdoğan'ın milletvekilleri ile gündeme ilişkin değerlendirmeler yapılacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında milletvekilleriyle kahvaltı, basına kapalı devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz perşembe günü AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Toplantıya, bakanlar, parti yöneticileri, MYK üyeleri ile birlikte Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum ve Edirne illerinin milletvekilleri katıldı.

Toplam 60 milletvekilinin yer aldığı toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin sonuçları ile meclis çalışmalarının değerlendirileceği belirtildi. Erdoğan'ın, milletvekilleriyle bir araya gelmeye devam edeceği ve 6 grup halinde tüm milletvekillerinin değerlendirmelerini dinleyeceği belirtildi.