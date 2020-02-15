Ömer Çelik: Ön yargılara rağmen AB sürecini devam ettireceğiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliği sürecinde tıkanma olduğunu ancak bütün bu ön yargılara rağmen bu süreci devam ettireceklerini söyledi.

Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Genç Kürsü" programında, partisinin gençlik kolları üyeleriyle bir araya gelen Ömer Çelik, gençlerin sosyal hayat ve gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Çelik, bir gencin "Yerli otomobili nasıl buldunuz? Alacak mısınız? Alacaksanız da hangi modeli tercih edeceksiniz?" sorusunu "Bu plan ilk hayata geçeceğinde, herkes Cumhurbaşkanımıza "ne gerek var gibi şeyler" dediler. Ama bir hayal daha gerçek oldu. Ben tercih edecek olsam daha keyifli olduğu için SUV modelini tercih ederdim. Çok sayıda iş adamlarından tercih edenler oldu. Cazibeli bir Türkiye markası ortaya çıkıyor" diye yanıtladı.

'TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR AVRUPA DEVLETİDİR'

Çelik, Türkiye'nin Avrupa'ya vize serbestliğiyle ilgili olarak da "Vize serbestliğiyle ilgili 67 maddeyi yerine getirdik. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci bir devlet politikasıdır. Türkiye, Asya, Akdeniz, Orta Doğu devleti olduğu kadar güçlü bir Avrupa devletidir. Bugün Anadolu coğrafyası içerisindeki pek çok ilimiz, kendi coğrafyamızın bir parçası olmadan evvel, bir Avrupa devleti olarak vizyonumuzu yerine getiriyordu. Yüz yıldır güçlü bir Avrupa demokrasisine sahibiz. Avrupa Konseyi'nin kurucusuyuz. Türkiye'nin Avrupa devleti olması tartışılmaz bir gerçek. Avrupa'nın sınırları Türkiye'den başlar" diye konuştu.

'AB ÜYELİĞİYLE İLGİLİ ÖNYARGILAR VAR'

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğiyle ilgili ön yargıların olduğunu anlatan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız bazı müzakerelerde muhataplarına başa baş görüşmelerde sorduğunda verdikleri cevap, "Siz büyük bir devletsiniz. Büyük bir nüfusunuz var. Aynı zamanda Müslüman bir ülkesiniz. Avrupa'daki ön yargılar sizin Avrupa Birliği sürecinize izin vermez" gibisinden yaklaşımlar oldu. Avrupa Birliği sürecini, biz Avrupa'nın değil kendi insanımızın çıkarı olsun diye yapıyoruz" dedi.

"AB SÜRECİNİ VATANDAŞLARIMIZIN ÇIKARI İÇİN SÜRDÜRECEĞİZ"

Avrupa Birliği sürecinde tıkanma olduğunu söyleyen Çelik, vatandaşların çıkarları için bu süreci sürdüreceklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Brexit sürecini gördünüz. İngiltere ayrıldı. Avrupa içerisinde tartışmalar var. Maalesef bir vizyon ortaya koyamadıkları için aşırı sağcılar, ırkçılar ve İslam düşmanları yükseliyor. Almanya'da, Fransa'da ve Hollanda'da aşırı ırkçı, sağcı partiler var. Her zaman söylüyorum. Ortadoğu için DEAŞ neyse Avrupa için aşırı sağ odur. Ekonomik ilişkilerimiz çok önemli. Bize doğrudan gelen sermayenin bir kısmı oradan geliyor. İthalat- ihracat dengemiz açısından Avrupa çok önemli. Biz Avrupa Birliği standartları konusunda bütün bu ön yargılara rağmen kendi insanımızın çıkarları için bu süreçleri sürdüreceğiz. Şu anda satrançtaki "pat" durumu gibidir. Kimse kimseye bir hamle yapamıyor. Ama Türkiye bu konudaki mükellefiyetlerini Avrupa'ya hatırlatmaya devam edecek."

'TERÖRLE MÜCADELE İÇİN SURİYE'DEYİZ'

Türkiye'nin Suriye'de terörle mücadele için bulunduğunu vurgulayan Çelik, milli güvenliğin öneminden bahsederek, şöyle konuştu:

"Biz orada 30 kilometre derinlikte harekat alanı geliştirmiş olmasaydık, ondan önce ki günleri hatırlayın, sınırlarımıza terör örgütleri bombalar atıyordu. Bu alanın genişletilmiş olması bizim milli güvenliğimizin korunması açısından elzemdir. Biz alan güvenliği elde etmeseydik Türkiye açısından o zaman terör örgütleriyle, kendi sınırlarımız içerisinde karşılaşmak zorunda kalacaktık. Güvencemizi isteyen insanlara kucağımızı açıyoruz. O insanların ölüme terk edilmesine müsaade etmeyiz. Türkiye'nin kaldıracağı yükün de bir sınırı var. İkinci bir göç dalgasının engellenmesi bakımından da önemlidir. Oradaki tahkikatımızı devam ettiriyoruz. Bütün bu çerçeve içerisinde gözlem noktalarımıza yapılan saldırılara en güçlü şekilde karşılık verileceği söylendi. Onun dışında terörle mücadeleyle operasyonlar devam ediyor."

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Kaynak: DHA