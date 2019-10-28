Ömer Çelik'ten 3600 ek gösterge açıklaması

AK Parti MKYK Toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada milyonların merakla beklediği 3600 ek göstergeyle ilgili de konuştu.

Çelik'in konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde:

''3600 Ek Gösterge pozitif yaklaşımdır. Bununla ilgili olarak arkadaşlarımız çalışıyorlar. Polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmenlerimize bir düzenleme sözkonusu. Ekonomik disiplin içerisinde uygun bir takvime yerleştirilmesi ve meslekler arası dengeler de gözetilerek yapılmasıdır. Bu şekilde bütünsel bir çalışma yapılıyor. Zamanlaması sayın bakan tarafından açıklanacaktır. Cumhurbaşkanımız ifade etmiştir, pozitif yaklaşım aynen sürmektedir''