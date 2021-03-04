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Ömer Çelik'ten 'stop Erdoğan' ilanlarına sert tepki!

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, New York sokaklarında yer alan 'stop Erdoğan' afişlerini eleştirerek FETÖ'nün bu ilanlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak ihanet sayfalarına yeni bir sayı eklediğini ifade etti.

Ömer Çelik'ten 'stop Erdoğan' ilanlarına sert tepki!

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin New York eyaletinde yer alan skandal 'Stop Erdoğan' afişlerine tepki gösterdi. Fetullah Gülen Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinde asıldığı anlaşılan skandal afişleri yorumlayan Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında milletin irade ve desteği, FETÖ'nün arkasında ise Türkiye düşmano şebekelerin olduğunu belriterek FETÖ ile mücadelenin milli bir seferberlik olduğunu vurguladı.

"İNSANLIK VE TÜRKİYE DÜŞMANLARI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dirayetli yönetimi ile bu terör ve ihanet şebekesi ile mücadele sonuna kadar süreceğini ifade eden AK Parti sözcüsü Çelik, FETÖ terör örgütünün Türkiye düşmanı projelerin gönüllü kölesi olduğunu ve yöneticilerinin de PKK gibi insanlık ve Türkiye düşmanı sıfatı taşıdığını söyledi.

"İHANETLERİNE YENİ BİR SAYFA EKLEDİ"

Bu terör örgütlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırı eylemlerinin sebebini, millete düşman olmalarına bağlayan Çelik, paylaşımında, "Bu ihanet şebekesi, New York'ta “stop Erdoğan” başlıklı yalan dolu ilanlarla Sn Cumhurbaşkanımızı hedef alarak ihanetlerine yeni bir sayfa ekledi." ifadelerine yer verdi. 

 

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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