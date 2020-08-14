Ömer Çomaklı kimdir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 üniversiteye rektör ataması yaptı. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesi'ne rektör olarak atandı. Peki Ömer Çomaklı kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde...

ÖMER ÇOMAKLI KİMDİR?

Ömer Çomaklı (d. 1962, Aşkale, Erzurum ), Türk akademisyen ve Atatürk Üniversitesi RektörüDÜR.

1962 yılında Aşkale'de doğdu. İlk ve orta öğretimini burada tamamladı.

1981 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. Lisans eğitiminden 1985 yılında mezun oldu.

1986 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Termodinamik Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı.

1988 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik-Enerji Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini;

1991’de de Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik Anabilim Dalında Doktora eğitimini tamamladı.

1991 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde Yardımcı Doçent olarak göreve atandı.

1993-1994 yılları arasında ABD Miami Üniversitesi'nde ilgili bölümde doktora sonrası misafir araştırmacı olarak bulundu.

1995 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümüne Doçent,

2002’de Profesör olarak atandı.

Aynı bölümde;

1991-2016 yılları arasında Anabilim Dalı Başkanlığı,

1994-1998 yılları arasında da Bölüm Başkanlığı yaptı.

2009-2011 yılları arasında Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı,

2008-2011 yılları arasında Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2013-2016 yılları arasında da Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini yürüttü.

Birçok ulusal ve uluslararası projede yer alan Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI’nın şu ana kadar yayımlanmış 120’ye yakın ulusal ve uluslararası yayın, bildiri ve poster çalışması bulunmaktadır.

Ömer ÇOMAKLI evli ve dört çocuk babasıdır.