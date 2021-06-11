Ömer Danış kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Şarkıları neler?
Bu hafta İbo Show'un konukları arasında olan Ömer Danış'ın hayatı merak ediliyor. Ömer Danış kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Şarkıları neler? sorularının yanıtını haberimizden bulabilirsiniz. İşte detaylar...
İbrahim Tatlıses'in Star TV ekranlarında sunduğu program İbo Show'un bu haftaki konuğu olan Ömer Danış izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Ömer Danış kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Şarkıları neler? sorularının yanıtı haberimizde...
ÖMER DANIŞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
1968 yılında Elazığ'da dünyaya gelen 53 yaşındaki Ömer Danış ,fantezi müzik yorumcusu ve bestecisidir.
"Beni Köyümün Yağmurlarında Yıkasınlar", "Kurtlar Sofrası", "Ömer Danış 98", "Şerefsiz" adlı toplam dört adet solo albümleriyle müzikseverlerle buluştu. Ömer Danış, 2001 yılında beşinci albümü olan "Ağlama Gözbebeğim'i" sevenlerinin beğenisine sundu. 12 parçanın bulunduğu albümde Aşkın Tuna, Edip Önder, Selahattin Sarıkaya ve sanatçının kendi besteleri bulunuyor. Yönetmenlik deneyimi de olan Ömer Danış, ilk klibini albümle aynı adı taşıyan parçası Ağlama Gözbebeğim adlı parçaya çekti.
EVLİ Mİ?
Ömer Danış'ın evli olup olmadığı bilinmemektedir.
ŞARKILARI NELER?
Albümleri
1994: Beni Köyümün Yağmurlarında Yıkasınlar
1995: Tutsak Kurtlar Sofrası
1998: Ömer Danış 98
1999: Şerefsiz
2001: Ağlama Gözbebeğim
2004: Şimdi Ben
2006: Gidiyorum Şehir Duvarları
2012: Kırgın & Çakal
2014: Ağlıyorsun