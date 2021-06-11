İbrahim Tatlıses'in Star TV ekranlarında sunduğu program İbo Show'un bu haftaki konuğu olan Ömer Danış izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Ömer Danış kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Şarkıları neler? sorularının yanıtı haberimizde...

ÖMER DANIŞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1968 yılında Elazığ'da dünyaya gelen 53 yaşındaki Ömer Danış ,fantezi müzik yorumcusu ve bestecisidir.

"Beni Köyümün Yağmurlarında Yıkasınlar", "Kurtlar Sofrası", "Ömer Danış 98", "Şerefsiz" adlı toplam dört adet solo albümleriyle müzikseverlerle buluştu. Ömer Danış, 2001 yılında beşinci albümü olan "Ağlama Gözbebeğim'i" sevenlerinin beğenisine sundu. 12 parçanın bulunduğu albümde Aşkın Tuna, Edip Önder, Selahattin Sarıkaya ve sanatçının kendi besteleri bulunuyor. Yönetmenlik deneyimi de olan Ömer Danış, ilk klibini albümle aynı adı taşıyan parçası Ağlama Gözbebeğim adlı parçaya çekti.

EVLİ Mİ?

Ömer Danış'ın evli olup olmadığı bilinmemektedir.

ŞARKILARI NELER?

Albümleri

1994: Beni Köyümün Yağmurlarında Yıkasınlar

1995: Tutsak Kurtlar Sofrası

1998: Ömer Danış 98

1999: Şerefsiz

2001: Ağlama Gözbebeğim

2004: Şimdi Ben

2006: Gidiyorum Şehir Duvarları

2012: Kırgın & Çakal

2014: Ağlıyorsun