TZOB İstanbul İl Koordinasyon Başkanı Ömer Demir'den çarpıcı sözler: Tencere darbesi yapıyorlar, milleti galeyana getirmek istiyorlar

Gıda fiyatlarında yaşanan artış devam vatandaşların belini bükmeye devam ederken bu durum CNN TÜRK'te ekrana gelen Gün Ortası programında masaya yatırıldı. Tunç Arslanalp ve Nihat Uludağ'ın konuğu olan Türkiye Ziraat Odaları Birliği İstanbul İl Koordinasyon Kurul Başkanı Ömer Demir, bu konuda dikkat çeken ifadeler kullandı.

"FAHİŞ FİYATLA MİLLETİ GALEYANA GETİRMEK İSTİYORLAR"

Yaşanan fiyat artışlarına değinen Ömer Demir, "Bu durumun arkasında başka şeyler var." dedi. "Patates, soğan fiyatı muzu geçti." diyen Demir, "Mutfakta yangın çıkartmaya çalışıyorlar. Tencere darbesi yapıyorlar. Fahiş fiyatla milleti galeyana getirmek istiyorlar. Patates fiyatının muzu geçtiği görülmüş şey mi? 2-3 tane firmaları var, birinden ötekine satıyorlar. Fırsatçılara para cezası fayda etmiyor. Postmodern gıda darbesi yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BUNLARIN ÜZERİNE AYRICA GİDERİZ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış, marketlerin ürün fiyatlarına yaptığı zam hakkında değerlendirmede bulunmuştu. Zincir marketlere yeni yaptırımların geleceği yönünde sinyal veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz hukuk devletiyiz. Soruşturmalar neticesinde gerekli adımları attık, atarız. Hazine Maliye ve Ticaret Bakanlıklarımız hassasiyetle takip ediyor. Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek. Çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk Kabine Toplantımızda inşallah masaya yatırırız ve oradan da bunların üzerine ayrıca gideriz. Değişik öneriler var. Bütün mesele yaptırımın çok daha ağır olması. Bu bunlara ürkütücü gelebilir. Bunu halletmek lazım." diye konuştu.