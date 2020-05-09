Ömer Döngeloğlu, Tuzla’da Ramazan etkinliklerine katılmıştı

Tuzla'da düzenlenen sohbet programlarına katılarak sevdikleri ile bir araya gelen merhum ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu, bu sene de sevenlerini yalnız bırakmamak için Ramazan etkinliklerine iştirak etmişti. Döngeloğlu, son programında korana virüsün Allahu tealanın bir imtihanı olduğunu belirterek "Zor durumda olanlara yardım edelim. Sokakta kalan kedi, köpek ve kuşlar da bize emanet. Hayvanlara karşı da merhametli olalım. Bu süreçte herkes için azap olmayacak bazılarının dereceleri yükselecek." demişti.

Merhum ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu, Tuzla Belediyesinin düzenlediği Ramazan etkinliklerine katılmıştı. Döngeloğlu, katıldığı son programında "Bir değil, belki birkaç nesilde bir görülecek ender bir olayla bu yıl Ramazan ayını biraz keder ve hüzünle karşıladık. Virüs imtihanıyla baş başa kaldığımız bu günlerde, bizler sizlerin evlerinize bu programlarla misafir oluyoruz." sözleriyle sohbetine başlamıştı. Döngeloğlu , "Bilim insanları hangi dinden, ırktan olursa olsun evde kal, diyorlar. Bayramı bayram gibi yapmak için evde kalalım. Türkiye sağlık alanında en önde ülkelerden biri. Siz dua edin Allah'ın kapısında durun. Allah'a çok dua ederseniz o sizin duanızı geri çevirmez" dedi.

"Bu salgın bir imtihan"

"Bu virüs salgının ibadete dokunan yönü de var." ifadesini kullanan Döngeloğlu, "Teravih, yatsı namazlarını evde kılabiliriz. Bu Ramazan en çok Kur'an okuyacağımız sene olsun. Bu salgın bir imtihan. Allah'ın haberi olmadan başımıza hiçbir şey gelmez. Pek çok esnaf dükkan kapattı. Zor durumda olanlara yardım edelim. Sokakta kalan kedi, köpek ve kuşlar da bize emanet. Hayvanlara karşı da merhametli olalım. Bu süreçte herkes için azap olmayacak bazılarının dereceleri yükselecek. Bu bayram, bayramlaşmaları da telefon ve benzeri şekilde yapalım. Bu zorluklarda bizlerin iyi ve merhametli yönlerimiz ortaya çıkıyor. Bu hastalık gelip geçecek. Kimseye kibirli bakmayalım. İsrafı azaltalım. Vaktimizi boşa harcamayalım." diyerek herkesi tedbirli ve temkinli olmaya çağırmıştı.

Dua ve temennilerle sohbetini tamamlayan ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu, katıldığı bu son program ile sevenlerine de veda etmiş oldu. Döngeloğlu'nun katıldığı son program videosu, Tuzla Belediyesi resmi YouTube sayfasında yayına alındı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Ömer Döngeloğlu'nun ölümünden duyduğu derin üzüntüyü ifade ederken, "Hocamızın hastaneye kaldırıldığını üzülerek öğrenmiştim. Kendisiyle Kadir Gecesi yayına alınmak üzere çekilen, özel programın anısına sayfamızda yayına aldık. Hocamızın ölümü bizi derinden üzdü. Kendisine Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum." sözleriyle duygularını ifade etti.

Tuzla Belediyesi resmi YouTube sayfasında Tuzla'da Ramazan Etkinlikleri yayınlanmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA