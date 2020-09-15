Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Hatayspor'un Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, birçok taraftar ve kullanıcı tarafından merak ediliyor. Hatayspor'un Süper Lig'deki ilk maçında son şampiyon Başakşehir'i, 2-0 mağlup etmesinin ardından, "Lige renk katacağız" diyen Ömer Erdoğan, en çok aranan isimlerden birisi oldu. Peki, Ömer Erdoğan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ömer Erdoğan kariyeri...

ÖMER ERDOĞAN KİMDİR?

Ömer Erdoğan, 3 Mayıs 1977 tarihinde Almanya'nın Kassel şehrinde dünyaya geldi. Türk ve Alman vatandaşlıklarına sahip olan Ömer Erdoğan, Bursaspor'da 7 yıl boyunca forma giymesinin ardından 2013 yılında futbolu bırakmış ve antrenörlüğe başlamıştır. Eskişehirspor alt yapısında yardımcı antrenör olarak başlayan Ömer Erdoğan, daha sonra Bursaspor'da yardımcı antrenör olarak göreve başlamıştır.

ÖMER ERDOĞAN'IN KARİYERİ

Futbola Almanya'da başlayan Erdoğan, 17 yaşında profesyonel futbolcu oldu. Kariyerine St. Pauli'de başladıktan sonra 1998-99 sezonunda Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı Erzurumspor'a transfer oldu. Erzurumspor'dan Diyarbakırspor'a geçiş yapan Erdoğan, 2002-03 sezonunda Fatih Terim'in ikinci döneminde Galatasaray'a büyük umutlarla transfer olmuştu. Efsanesi haline geldiği Bursaspor'a ise 2006-07 sezonunda geldi. Ömer Erdoğan futbolculuğu bırakmasının ardından 2013 yılında antrenör oldu ve Ertuğrul Sağlam'ın Eskişehirspor'un başına geçmesiyele bu takımda yardımcı antrenörlük görevini üstlendi.