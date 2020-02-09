Macaristan'da devam eden Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nın son gününde Ömer Faruk Ateş Avrupa şampiyonu olurken, Yunan rakibiyle yaptığı müsabakanın ardından Türk bayrağını açarak sevincini yaşadı. Kapanış gününde ayrıca, Ömer Abdurrahim Özer ile Rabia Şentürk de bronz madalya kazandı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda son gününde 21 yaş altı kumite müsabakaları yapıldı. 10 dalda madalyaların dağıtıldığı üçüncü günde Ömer Faruk Ateş altın madalya kazanırken, Rabia Şentürk ile Ömer Abdurrahim Özer de bronz madalya sevinci yaşadı.

Budapeşte Arena'da düzenlenen şampiyonanın son gününde 21 yaş altı erkekler kumite 60 kiloda final mücadelesi veren Ömer Faruk Ateş, Yunan Christos-Stefanos Xenos ile karşılaştı. Kontrollü götürdüğü finalde yumruklarıyla etkili olan milli karateci, rakibini 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Ümitler kariyerinden sonra ikinci Avrupa Şampiyonası altın madalyasını U21 kategorisinde kazanan Ateş, müsabakanın ardından büyük sevinç yaşadı. Geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu'nda Yunan vekilin yırttığı Türk bayrağına yanıt veren milli karateci, yasak olmasına rağmen ceza almayı göze aldı ve Türk bayrağı ile tribünleri selamladı.

Ömer ve Rabia bronz kazandı

21 yaş altı erkekler kumite 67 kiloda Dünya ikincisi olarak Budapeşte'ye gelen Ömer Abdurrahim Özer, Avrupa Şampiyonası'nı da podyumda noktalamayı başardı. Repesaj finalinde Azeri Hummat Bakhshaliyev karşılaşan milli karateci, 0-0 biten mücadeleyi hakem kararıyla kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu.

21 yaş altı kadınlar kumite +68 kiloda yarışan Rabia Şentürk de madalya ile Avrupa Şampiyonası'nı noktalarken, kariyerinin en önemli başarısına ulaştı. Milli sporcu, repesaj finalinde karşılaştığı Belçikalı Ophelie Mulolu'yu 2-0 mağlup ederek ay-yıldızlı forma altında ilk madalyasını kazandı.

Kaynak: İHA