Ömer Faruk Beyaz hangi takıma gidiyor? Hangi takıma transfer oldu, anlaştı? Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oldu. Bu kapsamda futbolseverler Ömer Faruk Beyaz hangi takıma gidiyor? Hangi takıma transfer oldu, anlaştı? sorularının yanıtını merak ediyor.

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Fenerbahçe'de az forma şansı giymesinden yakınan ve sözleşme imzala görüşmelerinde oynama garantisi isteyen genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz'ın geleceği netleşti. Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeyen genç futbolcunun yeni takımı resmen duyuruldu. ÖMER FARUK BEYAZ HANGİ TAKIMA GİDİYOR? Fenerbahçe Spor Kulübünden yapılan açıklama göre Ömer Faruk Beyaz, Almanya ligi ekiplerinden VfB Stuttgart kulübüyle sözleşme imzaladı. Genç futbolcu sezonun sona ermesinin ardından Alman ekibine katılacak. Edinilen bilgilere göre genç futbolcunun Alman ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi. HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU, ANLAŞTI? Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Futbolcumuz Ömer Faruk Beyaz, Almanya'nın VfB Stuttgart kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Sezon sonu kulübümüzle sözleşmesi sona erecek olan Ömer Faruk Beyaz'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." Tayfun Altuntaş Editör