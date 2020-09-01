Ömer Faruk Beyaz: "Oynamak için savaşmak gerekiyor"

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ömer Faruk Beyaz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, gelecekte kendisini Avrupa'da görmek istediğini söyledi. Fenerbahçe'nin altyapısından çıkan Ömer Faruk, henüz 17 yaşında.

Ümit Milli Takımının hazırlık kampında bulunan Ömer Faruk, "Benim ilk Ümit Milli Takım kampım. Birçok oyuncuyla yeni tanıştım. Hepsi benden büyük sayılır. Kampta doğum günümü de kutladık. Her şey güzel gidiyor." diye konuştu.

Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür eden genç futbolcu, "Taraftarlarımız çok küçük yaştan beri benim arkamda duruyor. Moral ve motivasyon anlamında çok büyük destekleri var." ifadelerini kullandı.

Takımdaki motivasyonun yolunda olduğunu belirten Ömer Faruk, "Fenerbahçe'de her şey iyi gidiyor. Takımımız hazırlanmaya devam ediyor. Ben milli takım kampı için erken döndüm. Milli takımdan döndükten kısa bir süre sonra da Süper Lig başlayacak. İnşallah her şey iyi geçer. İnşallah şans bulurum, hocam şans verir. Bu yıl güzel geçer. Yeni yaşımın umudu bunlar." dedi.

"KISA SÜRE İÇERİSİNDE AVRUPA HEDEFİM VAR"

Ömer Faruk Beyaz, kısa süre içinde Avrupa'ya transfer hedefinin olduğunu söyledi.

Gönlünden geçen lige ve takıma karar vermediğini aktaran 17 yaşındaki Ömer Faruk, "Kısa bir süre içinde Avrupa hedefim var. Bu saatten sonra vereceğim kararlar, gideceğim kulüp, oynama ihtimallerim futbol hayatım için çok önemli. Kafamda ligler var ama henüz belirlediğim bir yer yok. Çünkü erken. Gidişata göre takımı da hedefi de bilerleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen sezonun son haftasındaki Çaykur Rizespor maçında oyundan çıkan Emre Belözoğlu'nun kaptanlık pazubendini kendisine verdiği andaki duygularını dile getiren Ömer Faruk, "Öncesinde hiç bilmiyordum. Her şey o anda gerçekleşti. Emre ağabeye çok teşekkür ediyorum. Ne desem boş. Onun hakkını ödeyemem. Bana pazubendi vermesi benim için çok büyük bir andı. Fenerbahçe Kulübünde genç yaşta pazubendi takmak çok özel bir şey." diyerek sözlerini tamamladı.