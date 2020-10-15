Ömer Faruk Beyaz'ı, Manchester United gözlemcileri izledi!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz, göz doldurmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerle, 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncuyu Manchester United gözlemcileri izledi. Sabah'ın haberine göre, Türkiye U21 takımının İngiltere U21 ile oynadığı ve 2-1 kaybettiği maçta 90 dakika boyunca sahada kalan Ömer Faruk Beyaz, Manchester United'lı gözlemciler tarafından izlendi.

Chelsea ve Barcelona ile de adı anılan 17 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe'nin sözleşme görüşme tekliflerini reddederek, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini belirtmişti. Ancak Fenerbahçe yönetimi, gelecekte adından söz ettirmesi beklenen genç yıldızın satışından para kazanmak istiyor. Bu yüzden genç yıldızın sözleşmesini uzatmak isteyen sarı-lacivertliler, oyuncuyu ikna etmenin peşinde.

"YENİDEN ANLAŞMA İMZALAYACAĞIZ"

Ömer Faruk Beyaz'ın geleceği için en ciddi açıklama Başkan Ali Koç'tan geldi. Ali Koç, "Kendini geliştirmesi, yetiştirmesi gerekiyor. Bu sadece futbol olarak değil yabancı dil, görgü ve vizyon olarak da lazım. Emre Belözoğlu, Volkan Demirel onunla sürekli konuşuyorlar. Yönetim olarak ailesiyle bir kariyer planlaması yapacağız. Yeniden anlaşma imzalayacağız" ifadelerini kullandı.

Erol Bulut ise oyuncu hakkında yorumda bulunmuştu. Bulut, "Geleceği hakkında uzun bir konuşma yaptım. Birinin 17 yaşında olması, diğerinin daha tecrübeli olması önemli değil. Yeter ki futbola konsantre olsun, çalışsın, yaş önemli değil formayı alsın." diye konuşmuştu.