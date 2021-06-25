Ömer Faruk Bostan kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Şarkıları neler?
Star TV'de ekrana gelen İbo Show'un sezon finali programının konuğu olan Ömer Faruk Bostan merak konusu oldu. Ömer Faruk Bostan kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Şarkıları neler? sorularının yanıtını haberimizden bulabilirsiniz...
İbrahim Tatlıses'in sunduğu, cumartesi akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkan İbo Show programının bu haftaki konuğu olan Ömer Faruk Bostan'ın hayatı merak konusu oldu. Biz de haberimizde Ömer Faruk Bostan kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Şarkıları neler? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...
ÖMER FARUK BOSTAN, KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
Müzisyen, şarkıcı olan Ömer Faruk Bostan, 1984 yılında Ankara Sincan’da dünyaya geldi. Müzik kariyerine Ankara’da başlayan Bostan öğrenim gördüğü yıllarda sıkça şarkılar seslendirdi. Müziğe ilgisi çok küçük yaşlarda başladı. Öğrenim gördüğü yıllarda Müzik Öğretmeni kendisini destekleyerek çeşitli müzik aletlerini çalmaya başladı.
15 yaşında sahne almaya başlayan Bostan, düğün ve çeşitli organizasyonlarda saz çalarak ünlendi. Ömer Faruk Bostan son dönemin Ankara havalarını yorumlayan genç ve yakışıklı isimleri arasında yer alıyor.
Ömer Faruk Bostan'ın seslendirdiği ve 26 Aralık 2016 tarihinde yayınlanan "Erik Dalı" şarkısı 100 milyon izlenme ve dinlenme sayısını geçti. Söz konusu parça Türkiye'de oyun havası türünde YouTube'de 100 milyonu aşan ilk şarkı olma özelliğini taşırken, şimdilerde ise 105 milyonu geçti.
EVLİ Mİ?
Ömer Faruk Bostan'ın evli olup olmadığına dair bir bilgiye ulaşılmıyor.
ŞARKILARI NELER?
Albümleri:
Ömer Faruk Bostan 2015
Açıl Ey Susam Açıl
Sende Ankaralısın
Ben Gidiyorum Ankara
Bir O Bende - Nazlı Yarim
Popüler Şarkıları:
Erik Dalı - Potbori
Ben Gidiyorum Ankara
Açıl Ey Susam Açıl
Sende Ankaralısın
Nedir Benim Çektiğim
Saffet Efendi - Kulada Sevdiğim Kula
Askerden Geleceğim
Beni Bırak
Güvercin
Sensiz Yaşıyom