İbrahim Tatlıses'in sunduğu, cumartesi akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkan İbo Show programının bu haftaki konuğu olan Ömer Faruk Bostan'ın hayatı merak konusu oldu. Biz de haberimizde Ömer Faruk Bostan kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Şarkıları neler? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

ÖMER FARUK BOSTAN, KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Müzisyen, şarkıcı olan Ömer Faruk Bostan, 1984 yılında Ankara Sincan’da dünyaya geldi. Müzik kariyerine Ankara’da başlayan Bostan öğrenim gördüğü yıllarda sıkça şarkılar seslendirdi. Müziğe ilgisi çok küçük yaşlarda başladı. Öğrenim gördüğü yıllarda Müzik Öğretmeni kendisini destekleyerek çeşitli müzik aletlerini çalmaya başladı.

15 yaşında sahne almaya başlayan Bostan, düğün ve çeşitli organizasyonlarda saz çalarak ünlendi. Ömer Faruk Bostan son dönemin Ankara havalarını yorumlayan genç ve yakışıklı isimleri arasında yer alıyor.

Ömer Faruk Bostan'ın seslendirdiği ve 26 Aralık 2016 tarihinde yayınlanan "Erik Dalı" şarkısı 100 milyon izlenme ve dinlenme sayısını geçti. Söz konusu parça Türkiye'de oyun havası türünde YouTube'de 100 milyonu aşan ilk şarkı olma özelliğini taşırken, şimdilerde ise 105 milyonu geçti.

EVLİ Mİ?

Ömer Faruk Bostan'ın evli olup olmadığına dair bir bilgiye ulaşılmıyor.

ŞARKILARI NELER?

Albümleri:

Ömer Faruk Bostan 2015

Açıl Ey Susam Açıl

Sende Ankaralısın

Ben Gidiyorum Ankara

Bir O Bende - Nazlı Yarim

Popüler Şarkıları:

Erik Dalı - Potbori

Ben Gidiyorum Ankara

Açıl Ey Susam Açıl

Sende Ankaralısın

Nedir Benim Çektiğim

Saffet Efendi - Kulada Sevdiğim Kula

Askerden Geleceğim

Beni Bırak

Güvercin

Sensiz Yaşıyom