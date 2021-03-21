Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı

Son dakika haberine göre hakkında kesinleşmiş yargı kararının okunmasının ardından vekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu bir süredir TBMM'de Adalet Nöbetindeydi. Gergerlioğlu'nun bu sabah polis tarafından gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı.

İşte HDP Kocaeli milletvekili Gergerlioğlu Hakkında detaylı bilgiler...

Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

Gergerlioğlu, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Sebebi hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir? Hangi ilin milletvekili? Vekilliği neden düşürüldü? Neden ceza aldı?