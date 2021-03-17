Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları şu sıralara internet mecrasında çokça aratılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

56 yaşında olan Ömer Faruk Gergerlioğlu, 2. 11. 1965 tarihinde Isparta’nın Karaağaç ilçesinde doğdu. Aslen Şanlıurfalı olan Ömer Faruk Gergerlioğlu, ilk ve orta öğrenimimi Bursa’da tamamladı. Bursa İmam Hatip lisesini bitirdikten sonra 1990 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Iğdır Tecirli sağlık Ocağı, Bursa Orhaneli Devlet hastanesi'nde çalıştı. 1995 yılında TUS sınavını kazanarak uzmanlık eğitimine başladı. 2000 yılında Süreyyapaşa Göğüs hastanesindeki görevimi bitirerek Göğüs hastalıkları ve Tüberküloz uzmanı oldu. 2000 yılından sonra İzmit Seka Devlet Hastanesinde Uzman Dr. olarak çalışmaya başladı. Göğüs hastalıkları ile ilgili birçok çalışmaya ve toplantıya katıldı.

2003 yılında MAZLUMDER Kocaeli şube başkanlığınıüstlendi. Derneğin yere bir şubesi olarak yaşam hakkı, düşünce özgürlüğü, kadın hakları, işçi hakları ile ilgili birçok imza kampanyası ve bilimsel raporlama çalışması yaparak Meclis’teki ilgili komisyonlara iletti. "Başörtüsüne Özgürlük" temalı haftalık basın açıklamalarının başlatıcısı ve yıllarca devam ettireni oldu. 2007 yılına kadar Kocaeli şube başkanlığı görevini yürüttükten sonra MAZLUMDER Genel Başkanlığı görevine Genel Kurulun oybirliği ile getirildi. Antidemokratik birçok yasa ve uygulamaya karşı sivil tepki, hukuki girişim ve açıklamalarda bulundu. Dünya ve Türkiye insan hakları raporları hazırlayan bir ekibin başındaydım. Hazırladığı raporlarla ilgili yurtiçi ve yabancı büyükelçilik yetkilileri ile görüşmeler yaptı. Yurt içi ve Yurt dışında insan hakları konulu birçok etkinlik, konferans, panel ve sempozyumlara katıldı. İnsan hakları alanında imza kampanyaları başlatılmasına önayak oldu. “Türkiye’de dini ve etnik ayrımcılık” konulu bir saha çalışmasının başkanlığını yaptı. 2009 yılında yapılan kongrede kalmam yönündeki ısrara rağmen kendi isteğimle Genel Başkanlık görevimden ayrıldı.

21-6-2013'te Feta Girişimi ve Sakarya Gönüllü Eğitimciler Derneği 9. FETA ödülleri kapsamında şahsıma "yılın aydını" ödülü verdi. 2013'te farklı sivil toplum örgütlerinin katılımıyla oluşan Kocaeli Barış Platformu'nun sözcüsü. 2007 yılından beri çeşitli yerel, ulusal gazetelerde ve internet sitelerinde Türkiye ve Dünya siyasetine dair haftalık köşe yazıları yayınlandı. 6 Ocak 2017' de 679. KHK ile devlet memurluğu görevimden ihrac edildi. 2017 Mart ayında kurulan 'Hak ve Adalet Platformu' nun sözcüsü olarak görev yaptı. OHAL ve KHK'ların hukuki, siyasi, toplumsal etkilerini bireysel ve kolektif çalışmalarda inceleyen çalısmalara yogunlastı. Orta derecede İngilizce ve az derecede Arapça bilen Ömer Faruk Gergerlioğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.