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Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin sona ermesinin ardından Gergerlioğlu, Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? başlığıyla internette aratılmaya devam ediliyor. Biz de konuyla ilgil itüm bilgileri haberimizde derledik.

Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları şu sıralara internet mecrasında çokça aratılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

56 yaşında olan Ömer Faruk Gergerlioğlu, 2. 11. 1965  tarihinde Isparta’nın Karaağaç ilçesinde  doğdu. Aslen Şanlıurfalı olan Ömer Faruk Gergerlioğlu, ilk ve orta öğrenimimi Bursa’da tamamladı. Bursa  İmam Hatip lisesini bitirdikten sonra 1990 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Iğdır Tecirli  sağlık Ocağı, Bursa Orhaneli Devlet hastanesi'nde çalıştı. 1995  yılında TUS sınavını kazanarak uzmanlık eğitimine başladı. 2000 yılında Süreyyapaşa Göğüs hastanesindeki görevimi bitirerek Göğüs  hastalıkları ve Tüberküloz uzmanı oldu. 2000 yılından sonra İzmit Seka Devlet Hastanesinde Uzman Dr.  olarak çalışmaya başladı. Göğüs hastalıkları ile ilgili birçok çalışmaya ve toplantıya katıldı.

Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

2003 yılında MAZLUMDER Kocaeli şube başkanlığınıüstlendi. Derneğin yere bir şubesi olarak yaşam hakkı, düşünce özgürlüğü, kadın hakları, işçi hakları ile ilgili birçok imza kampanyası ve bilimsel  raporlama çalışması yaparak Meclis’teki  ilgili komisyonlara iletti. "Başörtüsüne Özgürlük" temalı haftalık basın açıklamalarının başlatıcısı ve yıllarca devam ettireni oldu. 2007 yılına  kadar Kocaeli şube başkanlığı görevini yürüttükten sonra  MAZLUMDER  Genel  Başkanlığı  görevine Genel  Kurulun  oybirliği ile getirildi. Antidemokratik birçok yasa ve uygulamaya karşı sivil tepki, hukuki girişim ve açıklamalarda  bulundu. Dünya ve Türkiye insan hakları raporları hazırlayan  bir  ekibin  başındaydım. Hazırladığı  raporlarla  ilgili yurtiçi  ve  yabancı büyükelçilik  yetkilileri  ile  görüşmeler yaptı. Yurt içi ve Yurt dışında insan hakları konulu  birçok etkinlik, konferans, panel  ve  sempozyumlara  katıldı. İnsan  hakları  alanında  imza kampanyaları başlatılmasına önayak  oldu. “Türkiye’de dini ve etnik  ayrımcılık” konulu bir saha çalışmasının başkanlığını yaptı. 2009 yılında yapılan kongrede kalmam yönündeki ısrara rağmen kendi isteğimle Genel Başkanlık görevimden ayrıldı.

Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

21-6-2013'te Feta Girişimi ve Sakarya Gönüllü Eğitimciler Derneği 9. FETA ödülleri kapsamında şahsıma "yılın aydını" ödülü verdi. 2013'te farklı sivil toplum örgütlerinin katılımıyla oluşan Kocaeli Barış Platformu'nun sözcüsü. 2007 yılından beri çeşitli yerel, ulusal gazetelerde ve internet sitelerinde Türkiye  ve  Dünya  siyasetine  dair  haftalık  köşe  yazıları yayınlandı. 6 Ocak 2017' de 679. KHK ile devlet memurluğu görevimden ihrac edildi. 2017 Mart ayında kurulan 'Hak ve Adalet Platformu' nun sözcüsü olarak görev yaptı. OHAL ve KHK'ların hukuki, siyasi, toplumsal etkilerini bireysel ve kolektif çalışmalarda inceleyen çalısmalara yogunlastı. Orta  derecede İngilizce ve az derecede Arapça  bilen Ömer Faruk Gergerlioğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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