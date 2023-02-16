Omer Faruk Gumus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omer Faruk Gumus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Omer Faruk Gumus kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Omer Faruk Gumus ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Omer Faruk Gumus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omer Faruk Gumus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omer Faruk Gumus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omer Faruk Gumus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omer Faruk Gumus 13 Ekim 1997 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ömer Faruk Gümüş şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omer Faruk Gumus Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Omer Faruk Gumus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bursa Yıldırım Spor futbol takımında oynamaktadır. Bursa Yıldırım Spor takımına 18 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Omer Faruk Gumus'nin Bursa Yıldırım Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Omer Faruk Gumusboyu ve yaşı kaç

Omer Faruk Gumus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omer Faruk Gumus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Omer Faruk Gumus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omer Faruk Gumus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Mart 2016 yılında İnegölspor

24 Ağu 2017 yılında Karacabey Birlik

27 Ocak 2022 yılında Kahramanmaraş

18 Ağu 2022 yılında Bursa Yıldırım

Omer Faruk Gumus kimdir

Omer Faruk Gumus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omer Faruk Gumus şuan Bursa Yıldırım Spor takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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Omer Faruk Gumus nereli

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