ÖMER FARUK KAVURMACI VE BABASININ YARGILANDIĞI FETÖ DAVASINDA KARAR (1)

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturmada, kapatılan TUSKON ve üye şirketlerine yönelik davadan dosyası ayrılan iş adamı sanıklar Ömer Faruk Kavurmacı, babası Mustafa Şevki Kavurmacı ve firari sanık Ahmet Said Kavurmacı'nın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanıklar hakkında "FETÖ üyesi olmak" suçundan Ömer Faruk Kavurmacı'ya 8 yıl 9 ay hapis cezası verirken, Mustafa Şevki Kavurmacı'yı 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuklu kaldığı süreyi gerekçe göstererek Ömer Faruk Kavurmacı'nın adli kontrol tedbirleriyle tahliye olmasına hükmetti.

Görüntü Dökümü:

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-Şevki Kavurmacı'nın koridorda görüntüsü

-Faruk Kavurmacı'nın arşiv görüntüsü

Kaynak: DHA