Omer Faruk Sezgin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omer Faruk Sezgin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omer Faruk Sezgin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omer Faruk Sezgin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omer Faruk Sezgin 29 Temmuz 1999 tarihinde Frankfurt am Main şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omer Faruk Sezgin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KK Football&Management yapmaktadır. Omer Faruk Sezgin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iğdır FK futbol takımında oynamaktadır. Iğdır FK takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Omer Faruk Sezgin'nin Iğdır FK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Omer Faruk Sezgin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omer Faruk Sezgin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Omer Faruk Sezgin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omer Faruk Sezgin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Şubat 2016 yılında Başakşehir U19

23 Ocak 2017 yılında Başakşehir U21

31 Ocak 2019 yılında Çatalcaspor

17 Ocak 2020 yılında Düzcespor

16 Ağu 2021 yılında Ankaraspor

8 Eylül 2021 yılında İçel İdmanyurdu

7 Şubat 2022 yılında Ankaraspor

8 Şubat 2022 yılında Elazığspor

23 Ocak 2023 yılında Ankaraspor

30 Ocak 2023 yılında Iğdır FK

Omer Faruk Sezgin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omer Faruk Sezgin şuan Iğdır FK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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