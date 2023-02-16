Omer Faruk Soyler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omer Faruk Soyler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omer Faruk Soyler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omer Faruk Soyler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omer Faruk Soyler 12 Ağu 2003 tarihinde Sakarya şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omer Faruk Soyler Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Omer Faruk Soyler, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eskişehirspor futbol takımında oynamaktadır. Eskişehirspor takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Omer Faruk Soyler'nin Eskişehirspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Omer Faruk Soyler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omer Faruk Soyler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omer Faruk Soyler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omer Faruk Soyler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Eskişehirspor

Omer Faruk Soyler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omer Faruk Soyler şuan Eskişehirspor takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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