Ömer Güçlü Şeneler kimdir, nereli, kaç yaşında? Manisa'nın Turgutlu ilçesinde AK Parti'nin kurucu ilçe başkanı olan Ömer Baysan internette sıkça araştırılma konusu oldu. Bizde Ömer Baysan kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında? sorularını araştırıp haberimizde yer verdik. İşte tüm detaylar...

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde AK Parti'nin kurucu ilçe başkanı olan Ömer Baysan kimliği belirsiz kişi veya kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. İnternet mecrasında çokça araştırılanlar arasına giren Ömer Baysan kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında? konularını araştırdık. Detaylar haberimizde... Elimizde şu an herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.



