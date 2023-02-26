Omer Kabilo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omer Kabilo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omer Kabilo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omer Kabilo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omer Kabilo 4 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omer Kabilo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Jerusalem futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Jerusalem takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Omer Kabilo'nin Hapoel Jerusalem ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Omer Kabilo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omer Kabilo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omer Kabilo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omer Kabilo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Aralık 2020 yılında H. Rishon U19

30 Haziran 2021 yılında M. Tel Aviv U19

3 Ağustos 2021 yılında M. Netanya U19

6 Eylül 2021 yılında M. Haifa U19

1 Temmuz 2022 yılında H. Jerusalem

Omer Kabilo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omer Kabilo şuan Hapoel Jerusalem takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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