Omer Karahan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omer Karahan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omer Karahan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omer Karahan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omer Karahan 29 Ocak 2001 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omer Karahan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Omer Karahan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bulvarspor futbol takımında oynamaktadır. Bulvarspor takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Omer Karahan'nin Bulvarspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Omer Karahan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/omerkarahan10/

Omer Karahan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omer Karahan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Omer Karahan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omer Karahan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Bulvarspor

Omer Karahan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omer Karahan şuan Bulvarspor takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

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