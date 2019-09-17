Ömer Köse, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı oldu
Bir süre önce Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Yapı İşleri Daire Başkanlığı görevinden emekli olan Ömer Köse, Kütahya Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.
Bir süre önce Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Yapı İşleri Daire Başkanlığı görevinden emekli olan Ömer Köse, Kütahya Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.
Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcılığı görevi için Ömer Köse'nin görevlendirildiğini belirterek, Köse'ye yeni vazifesinde başarılar diledi.
1958 Kütahya doğumlu olan Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Köse, 1985-1995 yılları arasında Kütahya Belediyesi'nde önemli görevlerde bulundu. Köse, 1995 yılından Ağustos 2019'a Dumlupınar Üniversitesi'nde Yapı İşleri Daire Başkanlığı görevini yürüttü. DPÜ Merkez Kampüsü yapılaşmasının Ömer Köse'nin daire başkanlığı döneminde tamamlandığı belirtildi.
Kaynak: İHA
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