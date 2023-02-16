Omer Memis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omer Memis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omer Memis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omer Memis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omer Memis 29 Mart 2001 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ömer Memiş şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omer Memis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Omer Memis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kepez Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Kepez Belediyespor takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Omer Memis'nin Kepez Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Omer Memis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/omerrmemis

http://instagram.com/omerrmemis

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http://www.facebook.com/omer.memis.33

Omer Memis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omer Memis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Omer Memis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omer Memis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ekim 2015 yılında 1461 Trabzon AY

16 Ağu 2019 yılında Kayserispor U19

16 Eylül 2020 yılında Silivrispor

31 Ağu 2021 yılında Fatsa Belediye

1 Eylül 2022 yılında Kepez Belediye

Omer Memis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omer Memis şuan Kepez Belediyespor takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Trabzonspor (2013-2015), 1461 Trabzon (2015-2019), Kayserispor (2019-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.