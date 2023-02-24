Omer Music kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omer Music Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omer Music adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omer Music Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omer Music 11 Nisan 1993 tarihinde Zenica şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Omer Musić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omer Music Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Omer Music, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rudar Kakanj futbol takımında oynamaktadır. FK Rudar Kakanj takımına 26 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Omer Music'nin FK Rudar Kakanj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Omer Music Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omer Music isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omer Music Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omer Music futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FK Rudar Kakanj

2 Şubat 2013 yılında Mladost Kakanj

22 Temmuz 2014 yılında NK Jajce

24 Temmuz 2015 yılında Mladost Kakanj

26 Temmuz 2017 yılında FK Rudar Kakanj

Omer Music Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omer Music şuan FK Rudar Kakanj takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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