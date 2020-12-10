HDP Şanlıurfa Milletvekili ve terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni olan Ömer Öcalan yeniden gündeme geldi. Bu kapsamda internet arama motorlarında Ömer Öcalan kimdir? Kaç yaşında ? Nereli? sorularının yanıtları araştırılıyor. Detaylar ve daha fazlası haberimizde...

ÖMER ÖCALAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Ömer Öcalan 1987 yılında Mehmet ve Fehime çiftinin çocuğu olarak Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü bitirdi.

2014-2016 yılları arasında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Mardin İl Eş başkanlığını görevini yürüttü.

Çok iyi düzeyde Kürtçe bilen 33 yaşındaki Öcalan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Ömer Öcalan terörist başı Abdullah Öcalan'ın yeğenidir.

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