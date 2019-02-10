Ömer Sağıroğlu: "Hakem Ümit Öztürk, dev bir kadronun, ortak bir zihniyetin temsilcisidir"

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, "Adalet ve hukuku inkar edenler, bir maçı yönetirken bitaraf kalma iradesini sergileyemeyenler ülke futbolundan er ya da geç bertaraf edilecektir" dedi

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından sert açıklamalarda bulundu. Kulüp resmi internet sitesine açıklamada bulunan Sağıroğlu, "Bu akşam Galatasaray ile oynadığımız karşılaşmada, hakem Ümit Öztürk'ün varlığıyla sahada bir kez daha zühur eden tehlikenin Türk futbolunda hukukun inkarından başka bir şey değil. Lakin sahanın tek hakimi olması gereken hakem Ümit Öztürk, aslında dev bir kadronun, ortak bir zihniyetin temsilcisidir" dedi.

"Senaryoyu yazanlar köşe taşlarını tutanlardır"

Sağıroğlu, "Bu akşam bize futbol karşılaşması adı altında dayatılan tiyatro oyununun başrolünde, sahadaki her iki takıma eşit mesafede durarak bitaraf bir yönetim sergileme iradesinden yoksun olan hakem Ümit Öztürk bulunmaktadır. Senaryoyu yazan ise Türk futbolunu adalet ve hakkaniyetten mahrum bırakarak köşe taşlarını tutanlardır. Galatasaray'ın penaltı kararında VAR'a gitmeyen hakem Öztürk, Trabzonspor'un penaltısını iptal etmek için VAR'a giderek Türk futbolundaki çifte standartçılığın en bariz örneklerinden birini sergilemiştir. Benzer şekilde, rakip bir başka oyuncunun hakeme yönelttiği küfre kayıtsız kalınması, sahadaki tarafgir zihniyetin bir başka temsilidir. Trabzonspor daha önce pek çok maçında olduğu gibi bu karşılaşmada da bir değil, iki değil; sonucu doğrudan etkileyecek onlarca yanlış kararla karşı karşıya kalmıştır" dedi.

Ömer Sağıroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şampiyonluk yarışının ortaklarından iki takımın maçını yönetirken bitaraf olmak, ödüllendirilmesi gereken değil; futbolun bekası için zaten sergilenmesi gereken bir tavırdır. Adalet ve hukuku inkar edenler, bir maçı yönetirken bitaraf kalma iradesini sergileyemeyenler ülke futbolundan er ya da geç bertaraf edilecektir. O gün elbet gelecektir."

Kaynak: İHA