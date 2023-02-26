Omer Senior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omer Senior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omer Senior adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omer Senior Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omer Senior 23 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. İsrail,Polonya uyrukludur.Gerçek adı da עומר סניור şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omer Senior Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Tel Aviv futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Tel Aviv takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Omer Senior'nin Hapoel Tel Aviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Omer Senior Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omer Senior isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omer Senior Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omer Senior futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Hapoel Tel Aviv

Omer Senior Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omer Senior şuan Hapoel Tel Aviv takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Omer Senior Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Maccabi Tel Aviv (2011-17), Hapoel Tel Aviv (2018-)

İsrail U19 takımında 7 numaralı formasıyla 26 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

İsrail U17 takımında 15 numaralı formasıyla 18 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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