İstanbul23 °C

  1. HABERLER

  2. BİYOGRAFİ

  3. Ömer Seyfettin kimdir? Eserleri nelerdir?

Ömer Seyfettin kimdir? Eserleri nelerdir?

Ömer Seyfettin kimdir? sorusu internet üzerinde birçok kişi tarafından araştırılıyor. Ömer Seyfettin'in hayatı ve eserleri öğrenilmek isteniyor. Peki Ömer Seyfettin kimdir? Eserleri nelerdir? Detaylar haberimizde.

Ömer Seyfettin kimdir? Eserleri nelerdir?

Ömer Seyfettin internette araştırılıyor. Ömer Seyfettin eserlerinin yanı sıra hayatı hakkında da bilgi edinilmek isteniyor. Peki Ömer Seyfettin kimdir? Eserleri nelerdir? Ayrıntılar haberimizde.

Ömer Seyfettin kimdir? Eserleri nelerdir?

ÖMER SEYFETTİN KİMDİR?

28 Şubat 1884'te Gönen'de doğdu. 6 Mart 1920'de İstanbul'da henüz 36 yaşındayken yaşamını yitirdi. 

Çağdaş Türk öykücülüğünün ile "Milli Edebiyat Akımı"nın kurucularından. Kafkas göçmenlerinden Yüzbaşı Ömer Şevki Bey'in oğlu. 

Öğrenimine Gönen'de başladı. Babasının görevi nedeniyle sürekli yer değiştirmemeleri için annesiyle bilikte İstanbul'a gönderildi. 

1892'de Aksaray'daki Mekteb-i Osmaniye'ye yazdırıldı. 1896'da Eyüp'teki Baytar Rüşdiyesi'ni bitirdi. Edirne Askeri İdadisi'nden sonra 1903'te İstanbul'da Mekteb-i Harbiye'den mezun oldu. 

Mülazim (teğmen) rütbesiyle orduya katıldı. 

İzmir Zabitan ve Efrat Mektebi'nde bir süre öğretmenlik yaptı. 

1908'de merkezi Selanik'te olan 3'üncü Ordu'da görevlendirildi. 1911'da ordudan ayrıldı. Ama Balkan Savaşı çıkınca tekrar askere alındı. Sırp ve Yunan cephelerinde savaştı. Yanya Kalesi'nin savunması sırasında Yunanlılara esir düştü. Bir yıl süren tutsaklıktan sonra İstanbul'a döndü. 

Kısa bir süre "Türk Sözü" dergisinin başyazarlığını yaptı. 

1914'te Kabataş Lisesi'ne edebiyat öğretmeni olarak atandı. Ölümüne dek bu görevi sürdürdü. 

Yazmaya Edirne'deki öğrenciliği sırasında başladı. 

İlk şiiri "Hiss-i Müncemid" "Ömer" imzasıyla 1900'de "Mecmua-i Edebiye"de yayınlandı. 

İlk öyküsü "İhtiyarın Tenezzühü" 1902'de Sabah gazetesinde yer aldı. 

İzmir ve Makedonya'da görevliyken yazdığı şiir, öykü ve makaleler çeşitli dergilerde çıktı. 

Askerliğe ara verdiği dönemde ise yazıları "Rumeli" gazetesi ve çeşitli dergilerde yayınlandı. 

Selanik'te yayınlanan "Genç Kalemler" dergisindeki yazılarıyla ünlendi. Derginin ikinci dizisinin ilk sayısında Nisan 1911'de yayınlanan "Yeni Lisan" başlıklı yazısı "Milli Edebiyat" akımının başlangıç bildirgesidir. 

Yazılarında, yalın, halkın konuştuğu ve anladığı bir dil kullanmak gerektiğini savundu. Türkçe'nin kendi kurallarına uygun yazılmasını, Arapça ve Farsça sözcüklerden arındırılmasını istedi. 

Milli Edebiyat akımının öncülüğünü Ziya Gökalp ve Ali Canip Yöntem'le birlikte sürdürdü. 

1'inci Dünya Savaşı yıllarında "Yeni Mecmua"da yayınlanan öyküleriyle ününü iyice yaygınlaştırdı. 

Öykülerini kişisel deneyimlerine, tarihsel olaylara ve halk geleneklerine dayandırdı. Günlük konuşma dilini kullanması, öykülerine canlı ve etkileyici bir özellik verdi. Çok değişik konular işledi. Bunları anlatırken yergiye, polemiğe, komik durumlara ve toplumsal yorumlara da yer verdi. 

Ömer Seyfettin, olay ya da Maupassant tarzı öykücülüğün kurucu ismidir. 

Öykülerinde büyük oranda realizm etkisinde olduğu görülmektedir. 

Öykülerindeki kahramanlar için çok yönlü ve derin bir psikolojik çözümleme yapmamıştır. 

Öykülerinde anlatımı daha etkili kılmak için efsanelerden, atasözlerinden, deyimlerden ve halk hikayelerinden sık sık faydalanır. Öyküleri genellikle sürpriz bir sonla bitmektedir. 

Ölümünden sonra 1926'da öykülerini önce Ali Canip Yöntem derledi. Ardından Ahmet Halit Kitabevi 1936'da bir derleme yaptı. 

1950'den sonra Şerif Hulusi, öykülerini yeniden gözden geçirip 10 cilt halinde yayınladı. 

Ömer Seyfettin kimdir? Eserleri nelerdir?

ÖMER SEYFETTİN'İN ESERLERİ

Romanları 

Ashâb-ı Kehfimiz (1918) 
Efruz Bey (1919) 
Yalnız Efe (1919) 

Risale 

Yarınki Turan Devleti 

Öyküleri 

Acaba Ne İdi? 
Acıklı Bir Hikâye 
Aleko 
And 
Kaşağı 
Aşk Dalgası 
Aşk ve Ayak Parmakları 
Apandisit 
At 
Ayın Takdiri 
Ay Sonunda 
Baharın Tesiri 
Bahar ve Kelebekler 
Balkon 
Başını Vermeyen Şehit 
Bekarlık Sultanlıktır 
Beyaz Lale 
Beynamaz 
Birdenbire 
Binecek Şey 
Bir Hatıra 
Bir Hayır 
Bir Kayışın Tesiri 
Bir Temiz Havlu Uğruna 
Bir Vasiyetname 
Bit 
Bomba 
Büyücü 
Cesaret 
Çanakkale'den Sonra 
Çakmak 
Çirkinliğin Esrarı 
Dama Taşları 
Devletin Menfaait Uğruna 
Diyet 
Dünyanın Düzeni 
Düşünme Zamanı 
Eleğimsağma 
Elma 
Efruz Bey 
Falaka 
Ferman 
Fon Sadriştayn’ın Karısı 
Fon Sadriştayn’ın Oğlu 
Forsa 
Gizli Mâbed 
Gürültü 
Havyar 
Hafiften Bir Seda 
Horoz 
Hürriyet Bayrakları 
İffet 
İki Mebus 
İlk Cinayet 
İlk Düşen Ak 
İlk Namaz 
İnsanlık ve Köpek 
İrtica Haberi 
Kaç Yerinde 
Kaşağı 
Kerâmet 
Kıskançlık 
Kızıl Elma Neresi? 
Koleksiyon 
Korkunç Bir Ceza 
Kumrular 
Kurbağa Duası 
Kurumuş Ağaçlar 
Külah 
Kütük 
Lokanta Esrarı 
Makul Bir Dönüş 
Mehdi 
Mehmaemken 
Memlekete Mektup 
Mermer Tezgâh 
Miras 
Muayene 
Muhteri 
Müjde 
Nakarat 
Namus 
Nasıl Kurtarmış? 
Nadan 
Nezle 
Niçin Zengin Olmamış? 
Nişanlılar 
Nokta 
Öpücüğün İlkel Bİçimi 
Pamuk İpliği 
Pembe İncili Kaftan 
Perili Köşk 
Pireler 
Primo Türk Çocuğu 
Ruzname 
Rüşvet 
Rütbe 
Sivrisinek 
Şefkate İman 
Tarih Ezeli Bir Tekerrürdür 
Tavuklar 
Teke Tek 
Terakki 
Teselli 
Topuz 
Tos 
Tuhaf Bir Zulüm 
Tuğra 
Türbe 
Türkçe Reçete 
Uçurumun Kenarında 
Uzun Ömer 
Üç Nasihat 
Velinimet 
Vire 
Yalnız Efe 
Yeni Bir Hediye 
Yemin 
Yuf Borusu Seni Bekliyor 
Yüksek Ökçeler 
Yüzakı 
Zeytin Ekmek 
Akşam Sefası 
Yiğit Çocuk 
Okul Çocuğu 
Bir Çocuk Aleko

Etiketler : , ,

HABERE YORUM KAT