Ömer Seyfettin kimdir? Eserleri nelerdir?

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ÖMER SEYFETTİN KİMDİR?

28 Şubat 1884'te Gönen'de doğdu. 6 Mart 1920'de İstanbul'da henüz 36 yaşındayken yaşamını yitirdi.

Çağdaş Türk öykücülüğünün ile "Milli Edebiyat Akımı"nın kurucularından. Kafkas göçmenlerinden Yüzbaşı Ömer Şevki Bey'in oğlu.

Öğrenimine Gönen'de başladı. Babasının görevi nedeniyle sürekli yer değiştirmemeleri için annesiyle bilikte İstanbul'a gönderildi.

1892'de Aksaray'daki Mekteb-i Osmaniye'ye yazdırıldı. 1896'da Eyüp'teki Baytar Rüşdiyesi'ni bitirdi. Edirne Askeri İdadisi'nden sonra 1903'te İstanbul'da Mekteb-i Harbiye'den mezun oldu.

Mülazim (teğmen) rütbesiyle orduya katıldı.

İzmir Zabitan ve Efrat Mektebi'nde bir süre öğretmenlik yaptı.

1908'de merkezi Selanik'te olan 3'üncü Ordu'da görevlendirildi. 1911'da ordudan ayrıldı. Ama Balkan Savaşı çıkınca tekrar askere alındı. Sırp ve Yunan cephelerinde savaştı. Yanya Kalesi'nin savunması sırasında Yunanlılara esir düştü. Bir yıl süren tutsaklıktan sonra İstanbul'a döndü.

Kısa bir süre "Türk Sözü" dergisinin başyazarlığını yaptı.

1914'te Kabataş Lisesi'ne edebiyat öğretmeni olarak atandı. Ölümüne dek bu görevi sürdürdü.

Yazmaya Edirne'deki öğrenciliği sırasında başladı.

İlk şiiri "Hiss-i Müncemid" "Ömer" imzasıyla 1900'de "Mecmua-i Edebiye"de yayınlandı.

İlk öyküsü "İhtiyarın Tenezzühü" 1902'de Sabah gazetesinde yer aldı.

İzmir ve Makedonya'da görevliyken yazdığı şiir, öykü ve makaleler çeşitli dergilerde çıktı.

Askerliğe ara verdiği dönemde ise yazıları "Rumeli" gazetesi ve çeşitli dergilerde yayınlandı.

Selanik'te yayınlanan "Genç Kalemler" dergisindeki yazılarıyla ünlendi. Derginin ikinci dizisinin ilk sayısında Nisan 1911'de yayınlanan "Yeni Lisan" başlıklı yazısı "Milli Edebiyat" akımının başlangıç bildirgesidir.

Yazılarında, yalın, halkın konuştuğu ve anladığı bir dil kullanmak gerektiğini savundu. Türkçe'nin kendi kurallarına uygun yazılmasını, Arapça ve Farsça sözcüklerden arındırılmasını istedi.

Milli Edebiyat akımının öncülüğünü Ziya Gökalp ve Ali Canip Yöntem'le birlikte sürdürdü.

1'inci Dünya Savaşı yıllarında "Yeni Mecmua"da yayınlanan öyküleriyle ününü iyice yaygınlaştırdı.

Öykülerini kişisel deneyimlerine, tarihsel olaylara ve halk geleneklerine dayandırdı. Günlük konuşma dilini kullanması, öykülerine canlı ve etkileyici bir özellik verdi. Çok değişik konular işledi. Bunları anlatırken yergiye, polemiğe, komik durumlara ve toplumsal yorumlara da yer verdi.

Ömer Seyfettin, olay ya da Maupassant tarzı öykücülüğün kurucu ismidir.

Öykülerinde büyük oranda realizm etkisinde olduğu görülmektedir.

Öykülerindeki kahramanlar için çok yönlü ve derin bir psikolojik çözümleme yapmamıştır.

Öykülerinde anlatımı daha etkili kılmak için efsanelerden, atasözlerinden, deyimlerden ve halk hikayelerinden sık sık faydalanır. Öyküleri genellikle sürpriz bir sonla bitmektedir.

Ölümünden sonra 1926'da öykülerini önce Ali Canip Yöntem derledi. Ardından Ahmet Halit Kitabevi 1936'da bir derleme yaptı.

1950'den sonra Şerif Hulusi, öykülerini yeniden gözden geçirip 10 cilt halinde yayınladı.

ÖMER SEYFETTİN'İN ESERLERİ

Romanları

Ashâb-ı Kehfimiz (1918)

Efruz Bey (1919)

Yalnız Efe (1919)

Risale

Yarınki Turan Devleti

Öyküleri

Acaba Ne İdi?

Acıklı Bir Hikâye

Aleko

And

Kaşağı

Aşk Dalgası

Aşk ve Ayak Parmakları

Apandisit

At

Ayın Takdiri

Ay Sonunda

Baharın Tesiri

Bahar ve Kelebekler

Balkon

Başını Vermeyen Şehit

Bekarlık Sultanlıktır

Beyaz Lale

Beynamaz

Birdenbire

Binecek Şey

Bir Hatıra

Bir Hayır

Bir Kayışın Tesiri

Bir Temiz Havlu Uğruna

Bir Vasiyetname

Bit

Bomba

Büyücü

Cesaret

Çanakkale'den Sonra

Çakmak

Çirkinliğin Esrarı

Dama Taşları

Devletin Menfaait Uğruna

Diyet

Dünyanın Düzeni

Düşünme Zamanı

Eleğimsağma

Elma

Efruz Bey

Falaka

Ferman

Fon Sadriştayn’ın Karısı

Fon Sadriştayn’ın Oğlu

Forsa

Gizli Mâbed

Gürültü

Havyar

Hafiften Bir Seda

Horoz

Hürriyet Bayrakları

İffet

İki Mebus

İlk Cinayet

İlk Düşen Ak

İlk Namaz

İnsanlık ve Köpek

İrtica Haberi

Kaç Yerinde

Kaşağı

Kerâmet

Kıskançlık

Kızıl Elma Neresi?

Koleksiyon

Korkunç Bir Ceza

Kumrular

Kurbağa Duası

Kurumuş Ağaçlar

Külah

Kütük

Lokanta Esrarı

Makul Bir Dönüş

Mehdi

Mehmaemken

Memlekete Mektup

Mermer Tezgâh

Miras

Muayene

Muhteri

Müjde

Nakarat

Namus

Nasıl Kurtarmış?

Nadan

Nezle

Niçin Zengin Olmamış?

Nişanlılar

Nokta

Öpücüğün İlkel Bİçimi

Pamuk İpliği

Pembe İncili Kaftan

Perili Köşk

Pireler

Primo Türk Çocuğu

Ruzname

Rüşvet

Rütbe

Sivrisinek

Şefkate İman

Tarih Ezeli Bir Tekerrürdür

Tavuklar

Teke Tek

Terakki

Teselli

Topuz

Tos

Tuhaf Bir Zulüm

Tuğra

Türbe

Türkçe Reçete

Uçurumun Kenarında

Uzun Ömer

Üç Nasihat

Velinimet

Vire

Yalnız Efe

Yeni Bir Hediye

Yemin

Yuf Borusu Seni Bekliyor

Yüksek Ökçeler

Yüzakı

Zeytin Ekmek

Akşam Sefası

Yiğit Çocuk

Okul Çocuğu

Bir Çocuk Aleko