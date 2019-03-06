BALIKESİR (AA) - Türk edebiyatının önde gelen hikaye yazarlarından Ömer Seyfettin, vefatının 99. yılında memleketi Gönen'de törenle anıldı.

Gönen Belediyesince bu yıl 30'uncusu düzenlenen Ömer Seyfettin Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında, Ömer Seyfettin Meydanı'nda anma töreni gerçekleştirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Dökmen, burada yaptığı konuşmada, yazarın, 36 yıllık kısa yaşamında yazılarındaki sade Türkçe ile milli edebiyat akımını başlatan öncülerden biri olduğunu belirterek, "Ömer Sefyettin, Türk edebiyatına çok değerli eserler kazandırdı. 'And' hikayesinde, 'Ben Gönen'de doğdum.' diyerek ilçemizi tüm Türkiye ve dünyaya tanıtan milli yazar, hemşehrimiz Ömer Seyfettin'i rahmetle ve minnetle anıyoruz." diye konuştu.

Halk oyunları gösterisiyle son bulan etkinliğin ardından belediye sergi salonunda Ömer Seyfettin Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından resim sergisi açıldı.



Ömer Seyfettin Kültür ve Sanat Haftası, satranç turnuvası, şiir okuma, konser ve tiyatro etkinlikleri ile sürecek.

Kaynak: AA