Ömer Seyfi Paça, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğüne atandı

Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç'ın tarihi eser kaçakçılığı nedeniyle tutuklanmasının ardından yerine Kilimli İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça atandı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince tarihi eser operasyonu kapsamında Çaycuma Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç'ın da aralarında bulunduğu şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bunun üzerine Çaycuma Emniyet Müdürlüğü'ne Kilimli Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça getirildi. Paça Çaycuma Emniyet Müdürlüğü'nün yanı sıra Kozlu Emniyet Müdürlüğü görevleri de yapmıştı. Paça, Kilimli Emniyet Müdürlüğü'nün ardından yeniden Çaycuma Emniyet Müdürü olarak atandı.

Kaynak: İHA