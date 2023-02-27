Omer Shemshiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omer Shemshiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omer Shemshiu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Omer Shemshiu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Omer Shemshiu 8 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kosova uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Omer Shemshiu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Omer Shemshiu, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SC Gjilani futbol takımında oynamaktadır. SC Gjilani takımına - tarihinde katılmıştır. Omer Shemshiu'nin SC Gjilani ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Omer Shemshiu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Omer Shemshiu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Omer Shemshiu şuan SC Gjilani takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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