Ömer Tamam, Sıra Alilerde

AK Parti, İstanbul'da gerçekleştirilen son kongrelerle 2023 seçimlerinde sahada aktif çalışacak teşkilatlarını belirledi ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Maarif Vakfı'ndan Osman Nuri Kabaktepe oldu.

Araştırmacı yazar, STK yöneticisi bir siyasetçi olan Kabaktepe, 1 Aralık1970’te Ordu’nun Fatsa ilçesinde doğmuş. Fatsa İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olduktan sonra aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamlamış.



Siyaset hayatı süresince Refah Partisi ve Fazilet Partisinde çeşitli görevler üstlenmiş. Kurucu başkanı olduğu Saadet Partisi İstanbul il yönetimi ve partinin Genel İdare Kurulu üyesi olarak görev yapmış.

Saadet Partisi Gençlik Kolları Eski Genel Başkanı olan Osman Nuri Kabaktepe, İlim Yayma Cemiyeti denetim kurulu üyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) yüksek istişare kurulu üyesi, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği genel başkan yardımcısı olarak görev yapmış. 2016 yılında Maarif Vakfı yönetim kurulu üyeliğine seçilmiş olan Kabaktepe, Evli ve 2 çocuk babası.



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ÖMER TAMAM SIRA ALİLERDE

Rivayet olunur ki; Hazreti Ali halifeliği döneminde bir takım huzursuzlukların baş göstermesi üzerine ahaliden bazıları Hazreti Ali'ye bir takım şikayetlerini arz etmişler. Hazreti Ali, şikayetçileri dinledikten sonra, "Ömerin arkadaşları bizdik, benim arkadaşlarımız da sizlersiniz." diye anlamlı bir mesaj vermiş.

Evet, 18 yıllık siyaset ve iktidar seyrinde AK Parti içerisinde çok önemli çalkalanmalar olduğu dönemlere şahit olduk. Hatta bu çalkalanmalar bazen o kadar ileri gitti ki, saf değiştirenler bile oldu. Gelen şikayetlerin farkında olan AK Parti Genel Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazreti Ömer tabiatlı insanların bulunup teşkilatlar da görevlendirilmesinin bir zaruret olduğunu dile getirdi. Son İstanbul kongresiyle parti tabanındaki genel intiba İstanbul'un Ömer'inin bulunduğu noktasında.

Ne var ki, Ömer'i bulmuş olmakla işin bitmediği kesin. Şimdi gözler, Ömer'in mesai arkadaşları olan Alilerde. Aliler gereğini yapmazsa Ömer başarılı olamaz.

Hadi hayırlısı...