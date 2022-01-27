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Ömer Üründül kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ömer Üründül Biyografisi

Yıllardır Türk futbol yorumculuğunun duayen isimlerinden biri olarak akıllara kazınan Ömer Üründül tekrar ekranlarda görülmesiyle sporseverler tarafından Ömer Üründül kimdir? Kaç yaşında, nereli? soruları araştırılmaya başlandı. İşte, Ömer Üründül Biyografisi...

Ömer Üründül kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ömer Üründül Biyografisi

72 yaşındaki duayen isim SABAH gazetesindeki yazdığı köşe yazılarıyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor. Futbol severler tarafından ilgiyle takip edilen Ömer Üründül'ün hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, Ömer Üründül kimdir? Kaç yaşında, nereli? soruları araştırılmaya başlandı. İşte, Ömer Üründül Biyografisi...

Ömer Üründül kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ömer Üründül Biyografisi

Ömer Üründül 1986 yılından bu yana Türk spor yorumculuğu yapmakta ve aynı zamanda bir iş adamıdır. Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın 1996 yılından bu yana hemen hemen tüm maçlarında yorumculuk yapmış olan Üründül, Milli Yorumcu ünvanını almıştır.

Ömer Üründül, 1950 yılında, İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Verda Hanım ve Sedat Üründül çiftinin oğlu olan Üründül, Fransız Saint Benoit Lisesi’nde okudu ve 10. sınıfta iken Şişli Koleji'ne geçti, 1969 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi’nde İşletme üzerine okudu.

Tat Gıda’nın %30 oranında hissedarı, Ytong Holding’în yönetim kurulu üyesi olan Üründül, yorumculuktan para almamaktadır.

Ömer Üründül kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ömer Üründül Biyografisi

Meslek hayatına 1977 yılında Yapı Mal A.Ş. adlı pazarlama şirketi ile başlamıştır. Göksan Göynük’ün ve Nuh Çimento’nun ana bayisi olarak Atatürk Barajı’nın yapım aşamasında tüm taahhüt işlerini üstlenmiştir. Firma Ereğli Demir Çelik Fabrikasının da bayiliğini yapmıştır. Bu iki şirket 1993 yılında Atatürk Barajı’nın inşaatının bitimiyle kapatılmıştır.

Burger King ve Ytong Türkiye şirketlerinin hissedarı ve yönetim kurulu üyesi olan Ömer Üründül, inşaat, gıda, Sedko İnşaat A.Ş. ve Üründül Enerji Yatırımları A.Ş.’nin de kurucu ortaklarındandır ve halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

Ömer Üründül kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ömer Üründül Biyografisi

1986 yılında dünya kupası maçlarının oynandığı Meksika'da 24 saat içinde üç ayrı şehirde oynanan maçları izlemesiyle en fazla maça giden spor yazarı unvanı almıştır. 

Üründül, 1988'deki olimpiyatlarda Tercüman gazetesi spor müdürü Necip Kapanlı'dan teklif almıştır. Üründül, basketbol, voleybol ve tenis maçlarını da yorumlamıştır.

Üründül, Türkiye’de futbol yorumculuğuna kolektif oyun, çizgi defans ve benzeri pek çok teknik terimi yerleştiren kişi olarak bilinmektedir.

Ömer Üründül kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ömer Üründül Biyografisi​​​​​​​

Ömer Üründül halen Sabah gazetesinde spor yazılarını yapmaktadır. Ömer Üründül, 1976 yılında Pınar Hanım'la yaptığı birinci evliliğinden Mert ve Aslı adında iki çocuğu vardır.

Ömer Üründül'ün, 1990 yılında Vildan Manisalıoğlu ile yaptığı ikinci evliliğinden 1 oğlu vardır. 

Kaynak:Biyografi.info 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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