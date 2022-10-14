Ömer Üründül'ün koluna ne oldu, kolu neden sargılı ?

Ünlü spor yorumcusu Ömer Üründül TRT Spor da katıldığı spor yorumu programında kolunu askılı ve sargılı gören izleyiciler merak ederek Ömer Üründül'ün koluna ne oldu, kolu neden sargılı? diye merak etmeye başladı.

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Ömer Üründül'ün koluna ne oldu, kolu neden sargılı ?

TV Spor programlarının önemli yorumcularından biri olan ömer üründülün kolu sargılı ve askılı TV spor progrmında izleicilerin karşına çıkması sonucu izleyiciler Ömer Üründül'ün koluna ne oldu, kolu neden sargılı? diye merak etmeye başladı.

Edilen bilgilere göre ünlü spor yorumcusunu Ömer Üründül halı sahada top oynarken kolunu kırdığı ve ameliyat olarak kolu sargı ve askıya alındığı belirtildi.

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ÖMER ÜRÜNDÜL KİMDİR?

Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biri olan Ömer Üründül, aynı zamanda spor yorumculuğu ve çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapıyor.

1950 İstanbul doğumlu olan Ömer Üründül, Özel Saint Benoit Fransız Lisesinden mezun olmasının ardından, İstanbul Üniversitesinde Siyasal Bilimler ve İşletme eğitimi almıştır.

Meslek hayatına 1977 yılında Yapı Mal A.Ş. adıyla kurduğu yapı malzemeleri pazarlama şirketi ile başlamıştır. Yapı Mal A.Ş. zamanının büyük şirketlerinden Entegre Kireç Fabrikasının %60’lık Pazar payı, yine döneminin en büyük mermer fabrikası olan Göksan Göynük’ün ve Nuh Çimento’nun ana bayisi olarak Atatürk Barajı’nın yapım aşamasında tüm taahhüt işlerini üstlenmiştir.

Aynı zamanda, 1987 yılında kurduğu Hurdemir Ltd Şti. İle de Atatürk Barajının hurda demirlerinin pazarlamasını yapmıştır. Firma Ereğli Demir Çelik Fabrikasının da bayiliğini yapmıştır. Ömer Üründül bu şirketlerde bilfiil çalışmış ve bu iki şirket 1993 yılında Atatürk Barajı’nın inşaatının bitimiyle kapatılmıştır.
Burger King ve Ytong Türkiye şirketlerinin hissedarı ve yönetim kurulu üyesi olan Ömer Üründül, inşaat, gıda, eğlence ve özellikle enerji sektöründe çeşitli faaliyetler gösteren Sedko İnşaat A.Ş. ve Üründül Enerji Yatırımları A.Ş.’nin de kurucu ortaklarındandır ve Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

Hobi olarak yaptığı spor yorumculuğuyla da tanınan Ömer Üründül, evli ve 2’si erkek 1’i kız olmak üzere 3 çocuk babasıdır.

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