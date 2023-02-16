Omer Yildirim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omer Yildirim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Omer Yildirim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Omer Yildirim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Omer Yildirim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omer Yildirim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omer Yildirim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omer Yildirim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omer Yildirim 17 Mayıs 1999 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ömer Yıldırım şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omer Yildirim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Omer Yildirim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nevşehir Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Nevşehir Belediye Spor takımına 24 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Omer Yildirim'nin Nevşehir Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Omer Yildirim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/omeryiildirim4/

Omer Yildirimboyu ve yaşı kaç

Omer Yildirim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omer Yildirim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Omer Yildirim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omer Yildirim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Eylül 2014 yılında Karabükspor Alt

17 Ağu 2016 yılında Alanyaspor U19

22 Ocak 2018 yılında Alanyaspor U21

19 Eylül 2018 yılında Kastamonu ÖİKH

17 Ocak 2019 yılında Bartınspor

21 Eylül 2020 yılında 68 Aksaray Bld

5 Ağu 2021 yılında 52 Orduspor FK

20 Ocak 2022 yılında Çarşambaspor

24 Temmuz 2022 yılında Nevşehir Bld

Omer Yildirim kimdir

Omer Yildirim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omer Yildirim şuan Nevşehir Belediye Spor takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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Omer Yildirim nereli

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