Omicron alarmı verildi! Japonya sınırlarını tüm yabancı ziyaretçilere kapatıyor!

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün ardından, Omicron felaketi de ülkelerde paniğe neden oldu. Omicron, Kovid-19 virüsünün yeni varyantı olarak bilinen bir virüs tehlikesidir. Toplamda 10 ülkeye ulaşan bu varyantın, Türkiye'ye de gelme olasılığı da var. micron (Nu) varyantının tespit edilmesinin ardından Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülke başta Güney Afrika olmak üzere birçok Afrika ülkesine seyahat yasağı getirmişti. Son olarak, Japonya'da tedbiri baştan almak istedi ve sınırlarını tüm ziyaretçilerine kapatacağını bildirdi.

YARINDAN İTİBAREN SINIRLARINI KAPATIYOR

Bulaşıcılığı oldukça fazla olan Omicron'un, aşıya karşı da direnci oldukça fazla. Japonya'da, 30 Kasım'dan itibare tüm yabancı ziyaretçilerin ülkeye ziyaretlerinin askıya alınacağını bildiren Japonya Başbakanı Fumio Kishida, kararın ters bir durum oluncaya dek yürürlükte kalacağını belirtti.

İÇERİSİNDE 32 FARKLI MUTASYON TESPİT EDİLDİ

Uzmanlar Omicron varyantının içerisinde, 32 farklı mutasyon tespit edildiğini açıkladı. Ayrıca, bu kadar korkutucu olmasının bir diğer nedeni koronavirüs aşılarına karşı daha dirençli olması ve bilim insanlarının, “Bu varyant şu ana kadar karşılaştıklarımız arasında en tehlikelisi olabilir” tanımını yapması.