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  3. Omicron dahil 37 varyanta karşı etkili! Yeni ilaç varyantların tüm formlarında etkisini gösterdi!

Omicron dahil 37 varyanta karşı etkili! Yeni ilaç varyantların tüm formlarında etkisini gösterdi!

İngiliz GlaxoSmithKline tarafından geliştirilen 'Sotrovimab' adlı ilacın Omicron varyantının tüm formlarında etkili olduğu açıklandı. Vakaları yüzde 79 oranında azalttığı tespit edilen ilaç geçen hafta İngiltere'de onaylandı.

Omicron dahil 37 varyanta karşı etkili! Yeni ilaç varyantların tüm formlarında etkisini gösterdi!

İlk kez Güney Afrika'da tespit edilen ve hızlı şekilde yayılan Omicron varyantı ile mücadelede izlenecek yol tam olarak belirlenmiş değil.

Uzmanlar ve aşı üreticileri varyanta dair araştırmalarını sürdürürken İngiltere'den gelen bir haber yüreklere su serpti.

KORONAVİRÜSÜN 37 MUTASYONUNDA ETKİLİ

Laboratuar çalışmaları, İngiliz Ilaç devi GlaxoSmithKline tarafından ABD firması Vir Biotechnology ile geliştirilen 'Sotrovimab' adlı ilacın koronavirüsün şu anda bilinen 37 mutasyonuna karşı etkili olduğunu gösterdi.

Omicron dahil 37 varyanta karşı etkili! Yeni ilaç varyantların tüm formlarında etkisini gösterdi!

OMİCRON VARYANTININ TÜM FORMLARINDA ETKİLİ

Veriler, Sotrovimab'ın Omicron'un birkaç önemli mutasyonuyla mücadele edebildiğini göstermişti. Ancak yeni veriler, tedavinin varyantın tüm formlarında etkili olduğunu ortaya koydu. Yeni ilaç, mevcut Kovid-19 aşılarının ve tedavilerinin Omicron'a karşı mücadeledeki belirsizliğin ortadan kalkmasını sağladı.

Omicron dahil 37 varyanta karşı etkili! Yeni ilaç varyantların tüm formlarında etkisini gösterdi!

VAKALARI YÜZDE 79 AZALTIYOR

Yapılan incelemelerde ilacın hafif ila orta şiddette Kovid semptomları olan hastalarda hastaneye yatış ve ölüm olasılığını yüzde 79 azalttığı ortaya çıkarken İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu geçen hafta tedaviye onay verdi.

Omicron dahil 37 varyanta karşı etkili! Yeni ilaç varyantların tüm formlarında etkisini gösterdi!​​​​​​​

VİRÜSÜN ÜREMESİNE MÜDAHALE EDİP, ANTİKOR ÜRETİYOR

Xevudy markası altında satılan Sotrovimab, ciddi Kovid vakalarında kullanılıyor ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler için de fayda sağlıyor. İlacın ürettiği antiviraller virüsün üremesine müdahale ederken, vücuda hastalıkla savaşması için Kovid antikorları sağlıyor.

İNGİLTERE YÜZ BİN DOZ SİPARİŞ VERDİ

Birleşik Krallık yeni ilaçtan şimdiden yaklaşık 100.000 doz sipariş etti.

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