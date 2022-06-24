Omicron için Truvatı atı diyen Mehmet Ceyhan'dan korkutan açıklama: 6.dalgayı oluşturmaya başladı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınının birden fazla varyantı ortaya çıkarak yayıldı. Dünyada 547 milyondan fazla insan salgınla enfekte olurken 6 milyondan fazla kişi hayatını kaybetti, 522 milyonu aşan sayıda kişi ise sağlığına kavuştu. Özellikle salgının son varyantı olan Omicron'ın diğer varyantlara göre kişiyi daha az enfekte ettiği belirlenmiş, dünyada ve Türkiye'de birçok tedbir kaldırılmıştı.

Ancak son zamanlarda uzmanlar vaka sayılarında artış olduğunu belirterek uyarılarda bulunmaya başladı. Bu kişiler arasında yer alan H. Ü. Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından 6.dalganın başladığını ifade etti.

"MUTASYON MAKİNESİ ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR"

Ceyhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Omicron coronavirusun “Truva atı’ydı. Topluma zararsız bir mutant gibi girdi. Herkes gevşedi. Önlemler kaldırıldı, aşılama durdu. Şimdi içinden BA.1, 2, 3, 4 gibi çok bulaşıcı varyantlar çıkıp 6. dalgayı oluşturmaya başladı. Atın içinde mutasyon makinası çalışmaya devam ediyor. Umalım makina ağır hastalık yapıcı mutantlar üretmesin"

Omicron coronavirusun “Truva atı’ydı. Topluma zararsız bir mutant gibi girdi. Herkes gevşedi. Önlemler kaldırıldı, aşılama durdu. Şimdi içinden BA.1, 2, 3, 4 gibi çok bulaşıcı varyantlar çıkıp 6. dalgayı oluşturmaya başladı. Atın içinde mutasyon makinası çalışmaya devam ediyor.a pic.twitter.com/qybDumJOAW — Dr Mehmet Ceyhan (@mehmetceyhan23) June 24, 2022

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