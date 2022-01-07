Omicron kendini ilk olarak deri yüzeyindeki döküntü ile gösteriyor! Risk grubu ise çocuklar!​​​​​​​

İngiltere kaynaklı yapılan bir araştırmada 'Omicron' varyantı tespit edilen hastaların yüzde 20'sinde deri semptomları gözlemlendi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dış Kapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Pelin Kartal, Omicron varyantının ilk belirtilerini açıkladı.

"DİZ, DİRSEK VE AYAKLARDA GÖRÜLEBİLİYOR"

Prof. Dr. Kartal, 'Omicron' varyantındaki deri döküntülerinin çoğunlukla çocuk ve gençlerde görüldüğünü belirterek, "Covid-19'da genç ve çocuklarda belirti çok gözlenmiyordu. Burada bir farklılık var. Deri tutulumu yüzde 20 oranında görülüyor. Cilt yüzeyindeki bulgular özellikle kaşıntı, deride kabarıklık, kırmızılık, isilik ya da kurdeşen dediğimiz şikayetlerle karşımıza çıkıyor. Bunlar da daha çok diz, dirsek ve ayaklarda görülebiliyor. Yine deride kabarık, hafif yanma ile karakterize kaşıntılı, biraz ağrılı olabilen kırmızı ve morumsu kabarıklıklar da olabiliyor. Bunlar da ellerde morarma olursa oksijen ihtiyacı olduğu ve acil duruma sebebiyet vereceği için önemli. Bunlar da çocuklarda daha sık görülmekte" şeklinde konuştu.

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"DERİDE DÖKÜNTÜ VARSA TEST YAPTIRILMALI"

Prof. Dr. Kartal, 'Omicron' varyantı ilk olarak deride meydana gelen bulgularla kişide kendini gösterdiğini ifade etti. " Söz konusu bu bulgular haberci niteliği taşıyor. Bulaş bu varyantta çok önemli. Çocuklarda böyle bir bulgu varsa kesinlikle test yaptırmak gerekir. Tedavi sonrasında da bu bulguların hemen geçmediği rapora yansıdı. Bizim de bu bulgulara dikkat ederek hastalara böyle yaklaşmamız gerekiyor. O yüzden ciltteki bulgular bir haberci olarak karşımıza çıkabileceği için bu bulguları gördüğümüzde hemen teste gitmemiz önem taşıyor. Deri bulguları hemen geçmiyor. Bazen tedavi sonrasında bile bir süre devam ediyor ama mutlaka kalıcı bir hasar bırakmadan geçiyor" dedi.