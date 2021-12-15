Omicron sinsi sinsi yayılıyor! Farkında değilsiniz, Omicron olabilirsiniz!

Dünya Sağlık Örgütü'nün "Küresel risk çok yüksek" olarak uyardığı, uzmanlarınsa "en tehlikeli varyant türü" olarak tanımladığı Omicron, içerisinde 32 farklı mutasyon barındırması sebebiyle bulaşıcılığını ve etkisini insan üzerinde arttırıyor. Son olarak; Dünya Sağlık Örgütü, Omicron varyantına ilişkin "Omicron görülmemiş bir hızda yayılıyor" ifadelerine yer verdi.

SİNSİ SİNSİ YAYILIYOR

Geçtiğimiz haftalarda henüz 12 ülkede görülen Omicron varyantı, 15 Aralık 2021 tarihi itibarıtla 77 ülkede görülmeye başladı. Konuya ilişkin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Varyant muhtemelen daha fazla ülkede bulunuyor, bunu henüz tespit edilmedi ancak, çoğu insan şuan Omicron'u grip sanıyor olabilir" ifadelerine yer verdi.

Dr. Tedros varyanta karşı önlemlerin oldukça sağlam bir şekilde alındığını belirterek, “Bu virüsün tehlikesini hafife aldığımızı görüyoruz. Omicron daha hafif bir hastalığa yol açıyor olsa bile, vakalarda yaşanacak büyük bir artış sağlık sistemlerinin tıkanmasına neden olabilir” ifadelerini kullandı.

40 YAŞ VE ALTI RİSKLİ GRUPTA YER ALIYOR

Son olarak, Biontech'i harekete geçiren ve özel aşı üretilmesi için çalışmalara başlanılan Omicron varyantı, 40 ve altı insanları etkisi altına alıyor. Güney Afrika sağlık bakanı Dr Joe Phaahla, aşı oranları nispeten düşük olduğu için gençlerin Omicron'dan en çok etkilenen grup olduğunu söyledi.

OMİCRON VARYANTI BELİRTİLERİ NEDİR?

Uzmanlar Omicron varyantının içerisinde, 32 farklı mutasyon tespit edildiğini açıkladı. Ayrıca, bu kadar korkutucu olmasının bir diğer nedeni koronavirüs aşılarına karşı daha dirençli olması ve bilim insanlarının, “Bu varyant şu ana kadar karşılaştıklarımız arasında en tehlikelisi olabilir” tanımını yapması. Belirtileri içerisinde; Kas ağrısı, kırgınlık, eklemlerde hassasiyet, yorgunluk, hafif öksürük gibi "yorgunluk" gibi görülen belirtiler yer alıyor.

Güney Afrika Tabipler Birliği (SAMA) Başkanı Dr. Angelique Coetzee gazetelere yaptığı açıklamada, 'Bir veya iki gün boyunca kas ağrısı ve yorgunluk ile kendini iyi hissetmeyen hafif bir hastalık sunuyor' ifadelerine yer vererek, yeni varyant türünün belirtisini açıkladı. Bunlarla birlikte hafif öksürüğün de olabileceğine dikkat çeken uzman isim, 'Enfekte olanlardan bazıları şu anda evde tedavi ediliyor' dedi.

Bu varyantın en korkutucu yanı ise yüksek derecede bulaşıcı olması.