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  4. Omicron vakaları artırdı! Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Bakan Fahrettin Koca açıklama yapacak

Omicron vakaları artırdı! Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Bakan Fahrettin Koca açıklama yapacak

Koronavirüs salgınındaki son durumun masaya yatırılacağı Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılacak.

Omicron vakaları artırdı! Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Bakan Fahrettin Koca açıklama yapacak

Türkiye'de koronavirüs salgınının yönetilmesi sürecine verdiği öneriler ile destek veren Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak.

OMİCRON VARYANTI

Toplantıda koronavirüs salgında yaşanan vaka artışları ve aşılamadaki son durum masaya yatırılacak. Özellikle Güney Afrika'da ortaya çıkan ve tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yayılan Omicron varyantına karşı alınması gereken tedbirlerin masaya yatırılması bekleniyor.

Omicron vakaları artırdı! Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Bakan Fahrettin Koca açıklama yapacak

YERLİ AŞI TURKOVAC

Ayrıca Acil Kullanım Onayı almasının ardından seri üretime geçilen yerli aşı TURKOVAC'ın devam eden faz 3 çalışmalarının da toplantıda değerlendirilecek. 

Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı açıklama yapacak. 

Omicron vakaları artırdı! Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Bakan Fahrettin Koca açıklama yapacak

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 368 bin 842 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 184 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 23 bin 104 oldu.

19 Ekim'de 30 bin 862 olan ve düne kadar 20 bin ve üstünde seyreden vaka sayısı ilk kez 30 binin üzerine çıktı.

Omicron vakaları artırdı! Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Bakan Fahrettin Koca açıklama yapacak

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,95, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,58 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 129 milyon 972 bin 508 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Omicron vakaları artırdı! Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Bakan Fahrettin Koca açıklama yapacak

Tayfun Altuntaş
Editör
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