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  3. Omicron varyantı belirtileri nelerdir? | Omicron nedir, bulaşıcı mı?

Omicron varyantı belirtileri nelerdir? | Omicron nedir, bulaşıcı mı?

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün ardından, Omicron felaketi de ülkelerde paniğe neden oldu. Peki, Omicron varyantı belirtileri nelerdir? | Omicron nedir, bulaşıcı mı? İşte detaylar...

Omicron varyantı belirtileri nelerdir? | Omicron nedir, bulaşıcı mı?

Uzmanların "en tehlikeli varyant türü" dedikleri Omicron'un, son olarak Hollanda ve Danimarka'da görülmesiyle toplamda 10 ülkeye sızmış durumda. Bununla birlikte diğer ülkelerde, varyanta karşı tedbirlerini şimdiden almaya başladı. Japonya, sınırlarını tüm yabancı ziyaretlere kapatmayı hedefliyor. Peki, son derece korkutucu görülen bu varyantın belirtileri nedir? İşte,Omicron varyantı belirtileri nelerdir? | Omicron nedir, bulaşıcı mı? sorularının yanıtları...

Omicron varyantı belirtileri nelerdir 2021? | Omicron nedir, bulaşıcı mı?

OMİCRON VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR? | OMİCRON NEDİR, BULAŞICI MI?

Uzmanlar Omicron varyantının içerisinde, 32 farklı mutasyon tespit edildiğini açıkladı. Ayrıca, bu kadar korkutucu olmasının bir diğer nedeni koronavirüs aşılarına karşı daha dirençli olması ve bilim insanlarının, “Bu varyant şu ana kadar karşılaştıklarımız arasında en tehlikelisi olabilir” tanımını yapması. Belirtileri içerisinde; Kas ağrısı, kırgınlık, eklemlerde hassasiyet, yorgunluk, hafif öksürük gibi "yorgunluk" gibi görülen belirtiler yer alıyor.

Omicron varyantı belirtileri nelerdir 2021? | Omicron nedir, bulaşıcı mı?

Güney Afrika Tabipler Birliği (SAMA) Başkanı Dr. Angelique Coetzee gazetelere yaptığı açıklamada, 'Bir veya iki gün boyunca kas ağrısı ve yorgunluk ile kendini iyi hissetmeyen hafif bir hastalık sunuyor' ifadelerine yer vererek, yeni varyant türünün belirtisini açıkladı. Bunlarla birlikte hafif öksürüğün de olabileceğine dikkat çeken uzman isim, 'Enfekte olanlardan bazıları şu anda evde tedavi ediliyor' dedi.

Bu varyantın en korkutucu yanı ise yüksek derecede bulaşıcı olması.

Omicron varyantı belirtileri nelerdir 2021? | Omicron nedir, bulaşıcı mı?

OMİCRON NEDİR? 

Omicron mutasyonunu taşıyan vaka sayısının Güney Afrika'daki giderek arttığını belirten DSÖ, yeni mutasyonunu "Endişe Mutasyonu (VOC)" olarak sınıflandırdığını kaydetti.

 Omicron, Kovid-19 virüsünün yeni varyantı olarak bilinen bir virüs tehlikesidir. Toplamda 10 ülkeye ulaşan bu varyantın, Türkiye'ye de gelme olasılığı da var. micron (Nu) varyantının tespit edilmesinin ardından Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülke başta Güney Afrika olmak üzere birçok Afrika ülkesine seyahat yasağı getirmişti. Son olarak, Japonya'da tedbiri baştan almak istedi ve sınırlarını tüm ziyaretçilerine kapatacağını bildirdi.

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