Omicron varyantı özellikle çocukları etkisi altına alıyor! Uzmanlar uyardı, çocuğunuzdaki öksürüğü hafife almayın!

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün ürettiği Omicron varyantı, içerisinde bulundurduğu 32 farklı mutasyon sebebiyle hızla yayılmaya devam ediyor. Uzmanlar, aileleri özellikle çocukları konusunda uyardı. Anne ve babaları, çocuklarında görülen basit yorgunluk, kısa süreli öksürük, eklem ağrıları gibi durumlarda muhakkak bir hekime göstermeleri konusunda uyaran uzmanlar, bu durumun Omicron varyantıyla ilişkili olabileceğine de vurgu yaptılar.

"ÇOCUKLARDA DİĞER VARYANTLARA GÖRE DAHA ETKİLİ"

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gürkan Mert, Omicron varyantının, çocuklarda diğer varyantlara göre daha etkili olduğunu söyleyerek, “Hastalığı geçirenlerde yeniden Covid-19 görülme sıklığı, diğer varyantlara göre daha yüksektir. Çocuklarda diğer varyantlara göre daha etkilidir. Omicron nedenli hastaneye yatış oranları günümüz itibarıyla hem çocuklarda hem yetişkinlerde düşüktür ancak vaka sayılarının artması durumunda net sonuçlar ortaya çıkacaktır. Varyant PCR yöntemiyle saptanabilmektedir. Aşı ile korunma halen en etkili yoldur. 2 doz Biontech sonrası en erken 3 ay sonrası 3. Doz Biontec, Biontech olamayıp Sinovac ile aşılananlar için ise son aşılamadan en az 3 ay sonra 4. doz Sinovac daha iyi korunma sağlar” ifadelerini kullandı.

Belirtilerin Omicron'da farklılık gösterebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Mert, "Güney Afrika’daki 18 yaş altı çocukların, diğer varyantları göre yüzde 20 daha fazla etkilendikleri ve hastaneye yatışlarına neden olduğu yönünde. Ciddi vakalarda çocukların hastaneye yatma nedenleri genellikle bronşiolit (hava yolları iltihabı) ve zatürre, aşırı sıvı kaybı ve ishal. Hafif vakalarda belirtiler ise boğaz iritasyonu, burun akıntısı, baş ağrısı ve 3 gün içinde kendiliğinden düşen ateş olarak gözleniyor” dedi.

PCR TESTİ İLE BELİRLENEBİLİR Mİ?

PCR testi ile varyantın saptanması mümkün olabilir mi diye soranlara, Prof. Dr. Mert, "Mevcut PCR testleriyle varyant analizi yapılabilmesi için test yapan laboratuvarın gen sekanslaması ve genotiplendirme yapması gerekiyor, aksi takdirde Omicron veya Delta varyantı belirlenemez." yanıtını verdi.