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Omicron varyantına karşı karantina koşullarında değişiklik! Yeni karar duyuruldu!

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı sebebiyle Japonya ,3 ülke ve ABD'nin 4 eyaletinden ülkeye giriş yapan yolcuların karantina koşullarını artırdı.

Omicron varyantına karşı karantina koşullarında değişiklik! Yeni karar duyuruldu!

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, Hindistan, Yunanistan, Romanya ile ABD'nin Colorado, Hawai, Minnesota ve New York eyaletleri çıkışlı yolculara yönelik önlemleri açıkladı.

Buna göre 3 ülke ve ABD'nin 4 eyaletinden Japonya'ya ulaşan Japon vatandaşları ve oturum sahibi yabancılar, 14 günlük karantinalarının ilk 3 gününü belirli tesislerde geçirecek.

Karantina döneminin geriye kalan kısmı, yolcuların kendi yaşam yerlerinde geçirilecek.

Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantının Japonya'daki ilk vakası, Tokyo'daki Narita Havalimanı'na geçen hafta sonu ulaşan 30 yaşlarında Namibyalı bir diplomatta saptanmıştı.

Hükümet hafta içinde Mozambik, Malavi, Botsvana, Esvatini, Lesotho, Namibya, Güney Afrika, Zimbabve ve Zambiya'yı "daha sıkı tedbirler uygulanacak ülkeler" listesine eklemişti.

Başbakan Kişida Fumio, ilk vaka sonrası, sınır kapılarını kapatmanın "geçici bir çözüm" olacağını ve "en kötü senaryoya göre hazırlık yapacaklarını" söylemişti.

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 728 bin 196’ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 18 bin 376’ya yükseldi.

Ülke genelinde, 28 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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