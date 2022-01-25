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  4. Omicron varyantına özel aşı geliyor! Açıklama Pfizer/BioNTech'den!

Omicron varyantına özel aşı geliyor! Açıklama Pfizer/BioNTech'den!

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in, bugün itibariyle yeni tip koronavirüsün Omicron varyantına özel aşı için denemelere başladığı aktarıldı. Prof. Dr. Uğur Şahin konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Omicron varyantına özel aşı geliyor! Açıklama Pfizer/BioNTech'den!

BioNTech/Pfizer'dan yapılan açıklamada, 18 ila 55 yaş arasındaki sağlıklı yetişkinlerde Omicron özel aşı adayının "güvenliğini, tolere edilebilirliğini ve immünojenisitesini" değerlendirmek için klinik çalışmanın bugün başladığı belirtildi.

Omicron varyantına özel aşı geliyor! Açıklama Pfizer/BioNTech'den!

PROF. DR. UĞUR ŞAHİN AÇIKLADI

Açıklamada görüşlerine yer verilen BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Kovid-19 aşılarının, Omicron varyantının neden olduğu ciddi hastalıklara karşı güçlü koruma sağlamaya devam ettiğini belirterek, "Bu çalışma, daha önceki Kovid-19 varyantlarda olduğu gibi Omicron varyantına karşı ancak daha uzun koruma süresiyle benzer bir koruma düzeyi sağlayan varyant tabanlı bir aşı geliştirmeye yönelik bilime dayalı yaklaşımımızın bir parçası." ifadesini kullandı.

Omicron varyantına özel aşı geliyor! Açıklama Pfizer/BioNTech'den!

ÜRETİM MİKTARI DEĞİŞMEYECEK

Açıklamada, şirketlerin daha önce 2022'de 4 milyar doz Kovid-19 aşısı üretmeyi planladığı hatırlatılarak, Omicron varyantına yönelik bir aşıya ihtiyaç duyulması halinde bunun değişmesinin beklenmediği kaydedildi.

Klinik çalışmaya, 1.420 kişilik test grubunun katılacağı bildirildi.

Omicron varyantına özel aşı geliyor! Açıklama Pfizer/BioNTech'den!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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